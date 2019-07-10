Як приготувати вишневе варення на зиму? У нашому матеріалі ви знайдете 3 унікальні рецепти варення з вишні від учасників «МастерШеф». Варення обов’язково сподобається вам і ви зможете здивувати всю родину.

Вишневе варення з прянощами

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Таке варення має дуже багатий смак та чудовий аромат. Воно стане окрасою будь-якого столу і зігріє в холодний зимовий вечір.

Інгредієнти:

Вишня — 2,5 кг

Вукор — 1,5 кг

Кориця — 2 шт.

Бодян — 2 шт.

Гвоздика — 2 шт.

Кардамон — 3 шт.

Перець духмяний горошком — 2 шт.

Приготування:

Видаляємо з вишень кісточки. Кладемо ягоди в миску, засипаємо цукром і залишаємо на 3 години, щоб вони пустили сік. Перекладаємо вишні в каструлю, доводимо до кипіння й через хвилину вимикаємо вогонь. Знімаємо в варення пінку та залишаємо на 2—3 години до повного охолодження. Прянощі складаємо в марлевий мішечок і кладемо у варення. Повертаємо його на плиту, знову доводимо до кипіння і через 2 хвилини вимикаємо вогонь. Залишаємо охолонути. Повторюємо процедуру варіння ще 2 рази. Видаляємо спеції, заливаємо гаряче варення в простерилізовані банки та закручуємо. Зберігати його краще при кімнатній температурі.

Шоколадно-вишневе варення

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Інгредієнти:

Вишня — 0,5 кг

Цукор — 200 г

Сік лимона — 1 ст. л.

Чорний шоколад 70% — 100 г

Ром або коньяк (за бажанням) — 100 мл

Вода — 50 мл

Приготування:

Очищаємо вишні від кісточок та кладемо їх в каструлю. Додаємо воду, лимонний сік і цукор. Помішуючи, доводимо до кипіння. Зменшуємо вогонь і додаємо коньяк або ром. Варимо на невеликому вогні протягом 20 хвилин, періодично помішуючи. Шоколад ламаємо на шматочки. Знімаємо варення з вогню, додаємо шоколад та перемішуємо до повного його розчинення. Варення готове. Залишилося розлити його у банки.

Вишневе варення з мигдалем та лікером

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Таке варення чудово підійде до млинців, кексів або морозива.

Інгредієнти:

Вишня — 1 кг

Цукор — 800 г

Желфікс — 1 пакетик

Мигдальні пластівці — 75 г

Вишневий лікер — 2 ст. л.

Приготування:

Видаляємо кісточки з вишень. Засипаємо цукор і желфікс та залишаємо на кілька годин. Ставимо на невеликий вогонь, доводимо до кипіння, знімаємо пінку й варимо протягом 2—3 хвилин. Знімаємо з вогню, додаємо в варення лікер та мигдаль. За бажання горіхи можна попередньо подрібнити. Наповнюємо варенням попередньо підготовані банки. Наше варення з мигдалем та лікером готове!

Смачного!

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