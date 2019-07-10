Педикюр на літо 2019: варіанти з фото

Педикюр — важливий аспект жіночої краси. Доглянуті ніжки завжди привертають увагу, тому подбати про красу нігтів потрібно вже зараз. Який педикюр в моді на літо 2019 рік вже відомо. А значить вибір кольору не займе багато часу. Озброюйтеся трендами і сміливо починайте приводити ніжки у порядок. Читайте в матеріалі все про модний педикюр на літо 2019.

Індустрія манікюру і педикюру стає все більш популярною. Слідувати трендам кольору і формі нігтів стає звичною справою для кожної поважаючої себе дівчини. Влітку, коли ми обираємо сандалі і босоніжки, мати гарний доглянутий педикюр, стає обов’язковою справою. Читайте в матеріалі, який зробити педикюр і озброюйтесь модними відтінками.

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Педикюр на літо 2019: варіант 1

Якщо ви задаєтеся питанням, який же зробити педикюр і при цьому не впасти в бруд обличчям, то можете сміливо віддавати перевагу однотонному покриттю. Незмінна класика — це червоний колір, з яким теж можна поекспериментувати. Не секрет, що відтінки у червоному — це окрема «наука»: теплі і холодні, яскраві і приглушені, неонові і навіть з матовим фінішем. У 2019 краще вибирати такі, як відомий колір «Феррарі» або «Лобстер». Червоний лак з трохи помаранчевим підтоном стане кращим вибором.

Педикюр на літо 2019: варіант 2

Натуральний педикюр, як і манікюр, сміливо вривається в індустрію моди. Все частіше у зірок Голлівуду і всесвітньо відомих моделей можна спостерігати нігті без лаку або покриття. Однак такий ефект створює база з рожевим або бежевим підтоном. Таким чином, ваші нігті виглядають максимально доглянуто, при цьому натурально і здорово. Не поспішайте наносити на педикюр білі лінії. Простими словами, «френч» давно покинув перші позиції у трендах педикюру.

Педикюр на літо 2019: варіант 3

Педикюр перлового кольору привертає увагу кожного. Домогтися такого кольору неможливо за допомогою звичайного лаку. Для цього вам знадобиться пудра, яка створить дзеркальний або перламутровий ефект. Якщо ви хочете створити ефект перлів, то використовуйте білий лак, як базу. Справжній золотистий колір дасть базовий жовтий, а для перламутру — тілесний. Експериментувати можна нескінченно, проте який би колір ви не вибрали — з трендами педикюру 2019 року ви не прогадаєте.

Педикюр на літо 2019: варіант 4

Універсальний і найбільш літній манікюр — це білий. Такий колір ідеально виглядає на засмаглих ніжках. Обіграти білий можна за допомогою дрібних елементів. Не менш популярним в педикюрі 2019 залишається смужка. На літо краще всього вибрати морську тематику і прикрасити пару нігтів синьою лінією, створюючи ефект тільняшки моряка.

Педикюр на літо 2019: варіант 5

Матове покриття зовсім недавно з’явилося серед пропонованих послуг в салонах. Прибрати глянець можна за допомогою спеціального лаку-фінішу, або спочатку пофарбувавши матовим покриттям. Уникайте темних або зовсім чорних кольорів при такій техніці. На ніжках ці відтінки виглядають непривабливо і спірно. Віддавайте перевагу більш яскравим і сміливим кольорам, таким як жовтий, рожевий і помаранчевий.

Який педикюр вийшов з моди?

У салонах існує безліч додаткових аксесуарів, страз і наклейок. Однак варто розуміти, що принцип «Чим більше, тим краще», не завжди означає красиво. У педикюрі на літо 2019 потрібно відійти від безлічі малюнків, каменів, візерунків і геометрії. Відмовтеся від надлишку прикрас на нігтях, а додайте краще їх у вигляді браслета на щиколотці.

Дотримуйтесь трендів педикюру на літо 2019 і залишайтеся у центрі уваги. Доглянуті нігті завжди показник вашого ставлення до себе. Тому беріть на замітку всі рекомендації і вирушайте в салон.

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