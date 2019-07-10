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«Червона королева»: чи зможе Регіна пережити чергову зраду?

10.07.2019

«Червона королева» — драма про відому манекенницю 20 століття Регіну Збарську. Проста дівчина з провінції змогла підкорити столицю моди Париж. Але чим же їй довелося пожертвувати заради популярності? Дізнайтеся в 11 серії серіалу «Червона королева» на телеканалі СТБ!

сериал красная королева

Щаслива Регіна повідомляє чоловіку неймовірну новину: нарешті у них буде дитина. Але Збарський категорично проти. Він упевнений, що це не його дитя. І ставить дружині ультиматум: або вона робить аборт, або він йде.

Регіна знову вирішує зробити аборт. Після жахливого випадку стосунки подружжя стають ще гіршими. Дівчина впадає в депресію, їй сняться жахи. Але замість того, щоб підтримати дружину і допомогти їй, Збарський відмовляється брати вину на себе і подає на розлучення. Регіна не готова витримати страшний удар. Хто прийде на допомогу відомій манекенниці? Чи зможе вона пережити зраду найближчої людини?

Дивіться сьогодні о 21:00 у серіалі «Червона королева» на телеканалі СТБ!

Video: «Червона королева»: чи зможе Регіна пережити чергову зраду?

Серіал Червона Королева - 11 серія 10.07.2019. Про що сюжет одинадцятої серії фільму Червона Королева читайте в анонсі

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