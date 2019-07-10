Atlas Weekend — 2019: розклад на 12 липня
12 липня на Atlas Weekend — 2019 виступлять легендарні «Сплин». Неймовірно, в травні колективу виповнилося 25 років! Кого ще ми побачимо на сцені музичного івенту цього вечора? Читайте детальну програму Atlas Weekend на 12 липня.
Більше на тему: Atlas Weekend — 2019: програма фестивалю на всі дні
«Сплин» — гурт із багаторічною історією. Колектив став культовими після випуску «Гранатового альбому», а пісні «Орбит без сахара», «Выхода нет» моментально отримали статус хітів та потрапили в ротацію всіх радіостанцій. Фронтменом гурту був і залишається Олександр Васильєв.
Виступ «Сплин» стане завершальним на головній сцені четвертого дня Atlas Weekend.
Крім легендарних хедлайнерів, на сцені музичного фестивалю виступлять неповторні Télépopmusik, «Ляпис-98», UNCLE, PAN FEOFAN, «Скрябін» & Юркеш, LAUD, Сергій Бабкін, Арсен Мірзоян та інші.
Більше на тему: Atlas Weekend — 2019: розклад на 10 липня
Також 12 липня стартує Music Conference Ukraine. У рамках заходу охочі зможуть дізнатися корисну інформацію про сучасну музичну індустрію з перших вуст.
Всього четвертого дня Atlas Weekend — 2019 працюватиме 11 сцен.
Atlas Weekend — 2019: розклад на 12 липня
Main Stage
- 17:00 — 17:45 Green Grey
- 18:15 — 19:15 Арсен Мірзоян
- 20:00 — 21:00 Сергій Бабкін
- 22:15 — 23:45 Сплин
West Stage
- 15:30 — 16:00 Atomic Simao
- 16:30 — 17:15 Sasha Boole
- 17:45 — 18:30 LAUD
- 19:00 — 20:15 Monarchy
- 21:15 — 22:15 Один в каное
East Stage
- 15:30 — 16:00 Fontaliza
- 16:30 — 17:15 DETACH
- 17:45 — 18:30 «Скрябін» & Юркеш
- 19:00 — 20:00 Ляпис-98
- 21:00 — 22:30 Korpiklaani
North Stage
- 15:15 — 15:45 Votuma
- 16:15 — 16:45 Фіолет
- 17:15 — 18:00 АИГЕЛ
- 18:30 — 19:15 Вагоновожатые
- 20:00 — 21:00 Télépopmusik
- 22:00 — 23:30 UNCLE
Більше на тему: Atlas Weekend – 2019: що відомо про фестиваль
Night Stage (East)
- 23:30 — 00:30 Incipience b2b B.Kind
- 00:30 — 01:30 Derrick FunkMasters
- 01:30 — 02:30 Dub Head
- 02:30 — 03:30 Noisia
- 03:30 — 04:45 SIGNAL
- 04:45 — 06:00 Pan4ez
Night Stage (Central)
- 23:00 — 00:00 PAN FEOFAN
- 00:00 — 01:00 S.A. Tweeman
- 01:00 — 04:00 Blawan
- 04:00 — 06:00 REGAL
Pepsi & Lay’s Stage
- 16:00 — 18:00 PLACHYNDA
- 18:00 — 20:00 Alex Che
- 20:00 — 22:00 Ksenia Palfy
- 22:00 — 00:00 SEVERYN
- 00:00 — 02:00 Jurgen Shustov
- 02:00 — 04:00 Dimitri The Alchemist
- 04:00 — 06:00 BLUSH
Kurenivka Stage
- 18:00 — 19:00 SNOV
- 19:00 — 20:00 Oi Fusk
- 20:00 — 22:00 DJSITH
- 22:00 — 00:00 ALEVTINA
- 00:00 — 02:00 RADKO
- 02:00 — 04:00 COOPER
- 04:00 — 06:00 MAMAY
Burn Stage
- 12:00 — 22:00 BURN графіті-джем для всіх охочих
- 18:00 — 22:00 SYRUP x BURN (SEMPAI, SERF SASHA, BIG BRO, MC GIGA1)
Більше на тему: Atlas Weekend: хедлайнери фестивалю в 2019 році
Borjomi Active Stage
- 14:00 — 16:00 Мастер-класи зі слеклайну
- 14:00 — 23:00 BORJOMI ACTIVE STAGE. Активна зона для людей з характером
- 16:00 — 18:00 Показові виступи з хайлайну, показові виступи з тріклайну
- 18:00 — 23:00 Back To The Past by Z-Games. Madison, iMastah
Театр (Central Night Stage)
- 18:00 — 20:00 Інародний театр абсурду «Воробушек»
Music Conference Ukraine (1st Hall)
- 15:00 — 15:45 Музичний стрімінг. Як використати його можливості на 100%? (АНГЛ)
- 16:00 — 16:45 Жінки в музиці (АНГЛ)
- 17:00 — 17:45 Музика для кіно та реклами. Музичне ліцензування (АНГЛ)
- 18:00 — 18:45 Міжнародні музичні бізнес-події (АНГЛ)
Music Conference Ukraine (2nd Hall)
- 16:45 — 17:30 Авторське право для музиканта в умовах розвитку інтернет-заробітку
- 17:45 — 18:30 Mentorship meeting. Girlzzz ONLY
Музичний фестиваль Atlas Weekend — 2019 пройде з 9 по 14 липня на ВДНГ у Києві. У списку оголошених учасників фестивалю — The Chainsmokers, Black Eyed Peas, Liam Gallagher, A$AP Rocky, Michael Kiwanuka, Netta, Tom Odell, Little Big, The Hardkiss та багато інших. Поспішайте придбати останні квитки на Atlas Weekend — 2019!
Фото: сторінки Atlas Weekend в соціальних мережах