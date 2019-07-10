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Atlas Weekend — 2019: розклад на 12 липня

10.07.2019

12 липня на Atlas Weekend — 2019 виступлять легендарні «Сплин». Неймовірно, в травні колективу виповнилося 25 років! Кого ще ми побачимо на сцені музичного івенту цього вечора? Читайте детальну програму Atlas Weekend на 12 липня.

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«Сплин» — гурт із багаторічною історією. Колектив став культовими після випуску «Гранатового альбому», а пісні «Орбит без сахара», «Выхода нет» моментально отримали статус хітів та потрапили в ротацію всіх радіостанцій. Фронтменом гурту був і залишається Олександр Васильєв.

Виступ «Сплин» стане завершальним на головній сцені четвертого дня Atlas Weekend.

Крім легендарних хедлайнерів, на сцені музичного фестивалю виступлять неповторні Télépopmusik, «Ляпис-98», UNCLE, PAN FEOFAN, «Скрябін» & Юркеш, LAUD, Сергій Бабкін, Арсен Мірзоян та інші.

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Також 12 липня стартує Music Conference Ukraine. У рамках заходу охочі зможуть дізнатися корисну інформацію про сучасну музичну індустрію з перших вуст.

Всього четвертого дня Atlas Weekend — 2019 працюватиме 11 сцен.

Atlas Weekend — 2019: розклад на 12 липня

Main Stage

  • 17:00 — 17:45 Green Grey
  • 18:15 — 19:15 Арсен Мірзоян
  • 20:00 — 21:00 Сергій Бабкін
  • 22:15 — 23:45 Сплин

West Stage

  • 15:30 — 16:00 Atomic Simao
  • 16:30 — 17:15 Sasha Boole
  • 17:45 — 18:30 LAUD
  • 19:00 — 20:15 Monarchy
  • 21:15 — 22:15 Один в каное

East Stage

  • 15:30 — 16:00 Fontaliza
  • 16:30 — 17:15 DETACH
  • 17:45 — 18:30 «Скрябін» & Юркеш
  • 19:00 — 20:00 Ляпис-98
  • 21:00 — 22:30 Korpiklaani

North Stage

  • 15:15 — 15:45 Votuma
  • 16:15 — 16:45 Фіолет
  • 17:15 — 18:00 АИГЕЛ
  • 18:30 — 19:15 Вагоновожатые
  • 20:00 — 21:00 Télépopmusik
  • 22:00 — 23:30 UNCLE

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Night Stage (East)

  • 23:30 — 00:30 Incipience b2b B.Kind
  • 00:30 — 01:30 Derrick FunkMasters
  • 01:30 — 02:30 Dub Head
  • 02:30 — 03:30 Noisia
  • 03:30 — 04:45 SIGNAL
  • 04:45 — 06:00 Pan4ez

Night Stage (Central)

  • 23:00 — 00:00 PAN FEOFAN
  • 00:00 — 01:00 S.A. Tweeman
  • 01:00 — 04:00 Blawan
  • 04:00 — 06:00 REGAL

Pepsi & Lay’s Stage

  • 16:00 — 18:00 PLACHYNDA
  • 18:00 — 20:00 Alex Che
  • 20:00 — 22:00 Ksenia Palfy
  • 22:00 — 00:00 SEVERYN
  • 00:00 — 02:00 Jurgen Shustov
  • 02:00 — 04:00 Dimitri The Alchemist
  • 04:00 — 06:00 BLUSH

Kurenivka Stage

  • 18:00 — 19:00 SNOV
  • 19:00 — 20:00 Oi Fusk
  • 20:00 — 22:00 DJSITH
  • 22:00 — 00:00 ALEVTINA
  • 00:00 — 02:00 RADKO
  • 02:00 — 04:00 COOPER
  • 04:00 — 06:00 MAMAY

Burn Stage

  • 12:00 — 22:00 BURN графіті-джем для всіх охочих
  • 18:00 — 22:00 SYRUP x BURN (SEMPAI, SERF SASHA, BIG BRO, MC GIGA1)

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Borjomi Active Stage

  • 14:00 — 16:00 Мастер-класи зі слеклайну
  • 14:00 — 23:00 BORJOMI ACTIVE STAGE. Активна зона для людей з характером
  • 16:00 — 18:00 Показові виступи з хайлайну, показові виступи з тріклайну
  • 18:00 — 23:00 Back To The Past by Z-Games. Madison, iMastah

Театр (Central Night Stage)

  • 18:00 — 20:00 Інародний театр абсурду «Воробушек»

Music Conference Ukraine (1st Hall)

  •  15:00 — 15:45 Музичний стрімінг. Як використати його можливості на 100%? (АНГЛ)
  • 16:00 — 16:45 Жінки в музиці (АНГЛ)
  • 17:00 — 17:45 Музика для кіно та реклами. Музичне ліцензування (АНГЛ)
  • 18:00 — 18:45 Міжнародні музичні бізнес-події (АНГЛ)

Music Conference Ukraine (2nd Hall)

  • 16:45 — 17:30 Авторське право для музиканта в умовах розвитку інтернет-заробітку
  • 17:45 — 18:30 Mentorship meeting. Girlzzz ONLY

Музичний фестиваль Atlas Weekend — 2019 пройде з 9 по 14 липня на ВДНГ у Києві. У списку оголошених учасників фестивалю — The Chainsmokers, Black Eyed Peas, Liam Gallagher, A$AP Rocky, Michael Kiwanuka, Netta, Tom Odell, Little Big, The Hardkiss та багато інших. Поспішайте придбати останні квитки на Atlas Weekend — 2019!

Фото: сторінки Atlas Weekend в соціальних мережах 

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