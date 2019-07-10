Atlas Weekend — 2019: MELOVIN виступить на фестивалі 10 липня

Переможець шоу «Х-фактор» і фіналіст Євробачення-2018 MELOVIN вже сьогодні, 10 липня, виступить на одному з найпопулярніших музичних подій цього літа — Atlas Weekend — 2019! Подробиці — в матеріалі.

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П’ятий, ювілейний Atlas Weekend — 2019 зібрав кращих з кращих артистів сучасності. Вже сьогодні, 10 липня, MELOVIN’а можна буде послухати на Main Stage о 17:00.

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До слова, привітати легендарне шоу «Х-фактор» з днем народження поспішають зарубіжні та українські топ-артисти, серед яких обов’язково будуть ті, чия зірка засяяла завдяки проєкту. У тому числі MELOVIN поспішає привітати проект з десятиріччям і стане запрошеною зіркою. Побачимо його в ефірі вже цієї осені — не пропустіть!

Нагадуємо, фестиваль Atlas Weekend – 2019 пройде з 9 по 14 липня в Києві на ВДНГ. У програмі фестивалю на всі дні можна бачити The Chainsmokers, Black Eyed Peas, Liam Gallagher, «Сплин», Tom Walker, Michael Kiwanuka, Netta, Tom Odell, The Subways, ATB, Little Big, The Hardkiss та багатьох інших.

Джерело фото: соціальні мережі артиста

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