Головний актор «Кріпосної» Олексій Яровенко зіграв у костюмованій мелодрамі відважного Олексія Косача, який готовий гори зрушити заради кохання. А на що готовий піти Олексій у реальному житті заради своєї обраниці? Чи є схожість між Олексієм та його персонажем? Дізнайтеся в матеріалі!

Про знайомство з дружиною

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Зі своєю дружиною ми познайомилися в Кишиневі на фестивалі студентських театральних шкіл. Але відстань у кілька тисяч кілометрів розділяла два молодих серця. Ольга жила в Києві, а я — у Мінську. Це було жахливо і водночас дуже романтично. Не можу передати, як складно нам було… Пригадую, як мріяв опинитися поряд з коханою, проводити з нею більше часу, бути з Олею завжди і скрізь. Я не знав, як приїхати до неї, але вірив, що в майбутньому ми будемо разом.

Про схожість любовної історії в серіалі та в житті

Знаєте, чому мені Олексій Косач такий близький як людина? Я повністю розумію його вчинки. Він — дворянин, а кохана — кріпосна. Вони наче люди з різних світів, які не повинні бути разом. Але Олексій готовий на все заради своєї обраниці. Цей хлопець палкий та пристрасний, він робить безумство в ім’я кохання. Головна мета Льоші — бути разом з коханою, навіть якщо весь світ проти.

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Моя ситуація дуже схожа з життям героя «Кріпосної». Я розумів, що буду з коханою в майбутньому. Але як нам побудувати стосунки — не вкладалося в голові. І в один момент ми вирішили жити разом. Спочатку поїхали в Мінськ, потім нашим домом став Київ. Тому моя історія стала основою для створення характеру Олексія. Те, що відчував він, — пережив і я.

Про підтримку у стосунках

Все, до чого я прагнув, — це провести життя зі своєю дружиною. Ольга — моя головна опора і підтримка у житті. Я дякую долі, що мені вдалося одружитися на ній, а їй — вийти заміж за мене. Вдячний цілому світу, що ми пережили всі випробування і тепер нарешті разом.

Про акторську професію в подружньому житті

Оля — справжній професіонал своєї справи. Безумовно, вона талановита актриса і водночас прекрасна людина. Моя дружина завжди розуміє, чого конкретно вона хоче і навіщо прийшла на майданчик. У нас спільна професія, і без критики тут не обійтися, як і без похвали. З коханою ми намагаємося підтримувати один одного, допомагати порадами та оцінювати свою роботу в кіно і театрі. Іноді я використовую поради дружини з приводу акторської майстерності, і навпаки — вона використовує мої методики.

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Наша сімейне життя — це особлива взаємодія закоханих, які розмовляють однією мовою. Тому я завжди звертаю увагу на поради Ольги, адже для мене дуже важлива оцінка зі сторони близької людини. Іноді я навіть з нетерпінням кажу їй: «Ну, як тобі?!» Дружина має свою думку і розуміє, як я можу в кадрі краще зіграти, передати почуття свого героя. І я також намагаюся допомогти їй у професійному плані. Ми розвиваємося як актори, як особистості та в такому тандемі взаємодіємо.

Про кохання в костюмованій мелодрамі «Кріпосна»

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Але насправді це дуже тонке питання… Адже коли граєш кохання, показуєш високі почуття, обов’язково потрібен партнер, якого ти можеш прийняти. У нас з Катею не виникло проблем, і це головне. Не буду приховувати, в акторській професії буває таке, що бачиш людину і вона тобі неприємна. Навіть якщо ця людина чудовий професіонал, талановита, але немає взаєморозуміння, — тобі доведеться себе подолати. Ніхто не помітить у кадрі, але в самій роботі завжди це відчувається. На щастя, на зйомках серіалу «Кріпосна» подібної ситуації не було.

Мені не склало ніяких труднощів зіграти щире кохання в кадрі. Я чітко розумів, що на знімальному майданчику для створення закоханості персонажа мені потрібно взаємодіяти з актрисою Катериною Ковальчук. А вона досить відкрита людина, тому у нас не виникало ніяких неприємностей.

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