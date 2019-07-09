Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Салат «Капрезе»: рецепт актриси «Кріпосної» Анни Сагайдачної

09.07.2019

Салат «Капрезе» — дуже смачна італійська страва, приготування якої не займає багато часу. Чудова актриса драми «Кріпосна» Анна Сагайдачна може похвалитися не тільки професіоналізмом у кіно, але й умінням відмінно готувати. Артистка поділилася покроковим рецептом салату «Капрезе».

салат капрезе

«Я останнім часом виставляю багато солодощів і ви запитуєте, чи їм я щось крім тортиків, млинців, тістечок. Звичайно ж так! І щоб ви не сумнівалися, хочу поділитися з вами прекрасною італійською закускою «Капрезе», яка дуже яскрава та проста у приготуванні», пише актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Інгредієнти для салату:

  • соус Pesto
  • помідори  кілька штук
  • сир моцарела
  • листя зеленого базиліку без товстого стебла  100 г

Інгредієнти для соусу Pesto:

  • зубчики часнику  за смаком
  • смажені кедрові горіхи  2 ст. л.
  • листя зеленого базиліку  за смаком
  • сіль, перець  за смаком
  • оливкова олія Extra Virgin
  • тертий пармезан  2 ст. л.
  • лимонний сік

Приготування соусу Pesto:

  1. Подрібнюємо у блендері зубчики часнику зі смаженими кедровими горішками.
  2. Додаємо туди листя зеленого базиліку, перемелюємо.
  3. Потім солимо, перчимо за смаком і невеликими порціями вливаємо оливкову олію Extra Virgin, доводячи соус до потрібної консистенції.
  4. В кінці додаємо пармезан і ще раз перебиваємо інгредієнти. За бажанням додаємо лимонний сік.

Приготування салату «Капрезе»:

  1. Ріжемо помідори та сир моцарела кільцями (можна міксувати кольори томатів).
  2. Викладаємо, як вам подобається! Або гіркою, або віялом по тарілці.
  3. Поливаємо все соусом Pesto і прикрашаємо листочками базиліку.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати