Салат «Капрезе»: рецепт актриси «Кріпосної» Анни Сагайдачної
09.07.2019
Салат «Капрезе» — дуже смачна італійська страва, приготування якої не займає багато часу. Чудова актриса драми «Кріпосна» — Анна Сагайдачна — може похвалитися не тільки професіоналізмом у кіно, але й умінням відмінно готувати. Артистка поділилася покроковим рецептом салату «Капрезе».
«Я останнім часом виставляю багато солодощів і ви запитуєте, чи їм я щось крім тортиків, млинців, тістечок. Звичайно ж так! І щоб ви не сумнівалися, хочу поділитися з вами прекрасною італійською закускою «Капрезе», яка дуже яскрава та проста у приготуванні», — пише актриса.
Інгредієнти для салату:
- соус Pesto
- помідори — кілька штук
- сир моцарела
- листя зеленого базиліку без товстого стебла — 100 г
Інгредієнти для соусу Pesto:
- зубчики часнику — за смаком
- смажені кедрові горіхи — 2 ст. л.
- листя зеленого базиліку — за смаком
- сіль, перець — за смаком
- оливкова олія Extra Virgin
- тертий пармезан — 2 ст. л.
- лимонний сік
Приготування соусу Pesto:
- Подрібнюємо у блендері зубчики часнику зі смаженими кедровими горішками.
- Додаємо туди листя зеленого базиліку, перемелюємо.
- Потім солимо, перчимо за смаком і невеликими порціями вливаємо оливкову олію Extra Virgin, доводячи соус до потрібної консистенції.
- В кінці додаємо пармезан і ще раз перебиваємо інгредієнти. За бажанням додаємо лимонний сік.
Приготування салату «Капрезе»:
- Ріжемо помідори та сир моцарела кільцями (можна міксувати кольори томатів).
- Викладаємо, як вам подобається! Або гіркою, або віялом по тарілці.
- Поливаємо все соусом Pesto і прикрашаємо листочками базиліку.
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