Запальний виступ судді проекту «Х-фактор» Насті Каменських на одній сцені з латиноамериканським виконавцем Maluma вразив глядачів. Подробиці в матеріалі!

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Вчора, 8 липня, в Києві відбувся довгоочікуваний концерт латиноамериканського виконавця Maluma, чия музика підкорила світ. Відомий виконавець подарував глядачам неймовірне шоу з гарячими танцями, жаркими піснями і яскравим лазерним шоу, яке вразило своєю красою. Артист підкорив своєю харизмою, потужною енергетикою та запальним латиноамериканським темпераментом. Сяйво софітів, нереальні лазерні голограми, полум’я вогню і сам виступ Maluma зробили цей вечір справді видовищним.

Концертна програма розпочалася грандіозним виступом неперевершеної Насті Каменських. Неймовірно яскраве танцювальне шоу, красиві костюми, запальні пісні та нереальна енергетика, яка в той вечір виходила від виконавиці привела в повний захват всіх. Вона запалила зал і змусила всіх рухатися в такт улюбленим пісням.

Також Каменських і Maluma встигли поспілкуватися і поділитися враженнями про концерт. Артист захопився своїми українськими шанувальниками:

«Зал буквально знав напам’ять кожну букву з моїх пісень. Це просто неймовірно!» — зізнався він.

Під час вчорашнього виступу Настя Каменських виконала пісні, які вже стали безперечними хітами: #этомояночь, Ломала, Попа как у Ким, Тримай та Peligroso. Кожна супроводжувалася гарячим танцювальним номером і яскравим світловим шоу. Окрему увагу варто звернути на ефектні наряди балету і самої красуні Насті. Образи складалися з переливаються в світлі софітів топів, напівпрозорих велосіпедок з цікавими деталями і поясні сумок з монограмою NK, прикрашених бахромою з кристалів. Зал дуже тепло зустрів Настю і підспівував під кожну її пісню.

«Це було грандіозно! Дуже рада стати частиною цього яскравого концерту і відкрити виступ такого крутого артиста, як Maluma. Він просто неймовірний! Це було фантастичне шоу, наповнене його потужною енергетикою, запальними танцями та барвистим лазерним шоу. Він запалив вчорашній вечір!» —розповіла Настя Каменських.

«NK —справжня красуня. Вона дуже щира і енергійна. Її виступ просто підірвав зал. У ній є справжній вогонь! Далеко не в кожній країні ми запрошуємо когось, крім мого DJ відкривати шоу. Дуже круто, що в Україні є така артистка світового рівня, як NK, і ми були раді запросити її стати частиною концерту», — поділився враженнями Maluma.

У Maluma і NK | Настя Каменських є багато спільного. На рахунку латиноамериканського виконавця престижна премія Latin Grammy, підкорення авторитетного чарту Billboard, спільні треки з Madonna, Shakira, Ricky Martin і іншими музичними іконами. Музика NK так само не знає кордонів і любима далеко за межами рідної країни. Настя Каменських представляє Україну на міжнародному рівні, виступаючи з концертами по всьому світу і, навіть, стала запрошеною зіркою на церемонії Latin Grammy, а її іспаномовний трек Peligroso не раз займав лідируючі позиції в міжнародному рейтингу Billboard.

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