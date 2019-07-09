Віталій Кличко відвідав перший день музичного фестивалю Atlas Weekend – 2019 і запросив всіх жителів і гостей столиці. Сьогодні, 9 липня, вхід буде безкоштовним. Що ще організовано в Києві спеціально під фестиваль – читайте в матеріалі.

Сьогодні, 9 липня, відбулася прес-конференція музичного фестивалю Atlas Weekend – 2019. У ній взяли участь: київський міський голова Віталій Кличко, Дмитро Сидоренко (Atlas Weekend), Євген Мушкин (ВДНГ), Олексій Потапенко (MOZGI GROUP) і Павло Даніман (Київстар).

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Atlas Weekend наразі є одним із найбільших музичних фестивалів Східної Європи. З 2015 року щорічно проходить в Києві в першій половині липня. У 2019 на головній сцені виступлять такі хедлайнери, як The Black Eyed Peace і переможниця Євробачення-2018 NETTA.

«Мені дуже приємно, що в найближчі 6 днів Київ стане музичним центром Європи. Столична влада профінансували перший день фестивалю, щоб кожен бажаючий безкоштовно міг долучитися до цього свята музики. Тема першого дня фестивалю – українська музика. Сьогодні тут виступатимуть Софія Ротару і Павло Зібров, Скай, ONUKA, DZIDZIO, Злата Огневич та інші виконавці», – зазначив Кличко.

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У наступні дні вхід на територію фестивалю буде платним. Але право на безкоштовне відвідування залишиться у деяких верст населення: дітей до 12 років, пенсіонерів, людей з інвалідністю 1 і 2 групи, воїнів АТО з посвідченнями інваліда війни. Також для людей на візках створили спеціальні платформи для комфортного перегляду концертів в перших рядах.

«Atlas Weekend відвідує багато туристів з-за кордону. І це теж великий плюс для нашого міста і країни. В цьому році ми очікуємо новий рекорд відвідування фестивалю. У минулому році в перший день прийшло понад 154 тисяч відвідувачів. А за всі дні подію відвідало понад півмільйона людей», – також зазначив мер.

Крім цього, Кличко заявив, що в цьому році, як і раніше, в Києві буде продовжено час роботи комунального громадського транспорту на годину, в тому числі і метро. Все для того, щоб люди могли без проблем відвідати фестиваль, а після його закінчення з комфортом дістатися додому.

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