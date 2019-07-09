Драма «Червона королева» — доказ, що краса вимагає жертв. Життя відомої манекенниці 20 століття Регіни Збарської, напевно, одне з найзагадковіших. Вона зреклася свого імені, ніколи не відкривала таємниці особистого життя і не пускала близько друзів до себе. Чи була Регіна щаслива? Дізнайтеся у 10 серії «Червоної королеви» на телеканалі СТБ!

Лев Збраський благає Регіну врятувати його від в’язниці і зробити все, про що її просить КДБ. Дівчина погоджується допомогти коханому. Заради порятунку чоловіка вона готова навіть на зустрічі з англійським дипломатом, який їй огидний. Регіні починають снитися кошмари, ввижається матір…

Регіна вирішує поїхати до матері. А Збарський, всі ці роки не бажаючи нічого знати про дружину, розуміє, що все її життя — обман. Чи зустрінеться героїня зі своєю матір’ю? Чи змириться Лев Збарський з минулим дружини?

Дивіться неймовірну драму «Червона королева» з понеділка по четвер о 21:00 на телеканалі СТБ!

Video: «Червона королева»: чи зустрінеться Регіна з матір’ю? Серіал Червона Королева - 10 серія 09.07.2019. Про що сюжет сьомої десятої фільму Червона Королева читайте в анонсі

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