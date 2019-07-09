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Дарина Фрейн вийшла заміж: фото з весілля

09.07.2019

Півфіналістка «Битви екстрасенсів» -17 Дарина Фрейн вийшла заміж! Цією радісною подією екстрасенс поділилася в Instagram.

Сьогодні, 9 липня, духовний практик Дарина Фрейн вийшла заміж за відомого львівського фотографа Андрія Онікса. На весіллі були присутні рідні та друзі молодої сім’ї. Одна з найбільш екстравагантних учасниць 17 сезону «Битви екстрасенсів» Дарина і весільний наряд вибрала досить незвичайний – коротке біле плаття, кеди і чорні панчохи. Фото – далі в матеріалі.

Джерело фото – Instagram Darina Frain

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