Настав час, коли так хочеться поплавати у басейні під літнім сонцем. У Києві є багато басейнів під відкритим небом, де можна позасмагати, попиваючи смачний охолоджувальний коктейль. Але які саме басейни в Києві можна відвідувати в 2019 році? Дізнайтеся у нашому матеріалі, де найкраще провести час, не виїжджаючи зі столиці.

Bora Bora Beach Club

Хочете відпочити біля басейну під відкритим небом, попиваючи смачні напої в хорошій компанії? Тоді місце Bora Bora Beach Club ідеально підійде для вас. Це пляжний клуб у самому серці столиці на березі Дніпра, створений спеціально, щоб відволіктися від метушні галасливого міста. Тут великий вибір розваг та купа варіантів, як провести час.

У Bora Bora Beach Club є два басейни і тераса з бунгало та пальмами. Для тих, хто любить спортивні розваги, тут розміщений майданчик для пляжного волейболу й водні мотоцикли.

Де: Гідропарк, пляж «Молодіжний»

Вартість: оренда бунгало на день — 500—800 грн. Шезлонг — всього 100—150 грн.

Пірс 39 на ВДНГ

Пірс 39 на ВДНГ дуже комфортний для відпочинку з друзями та родиною. Це місце сподобається і любителям позасмагати з комфортом, і любителям водного спорту. Навколо великої аквазони розташовані шезлонги, парасольки та столики. Крім водних розваг, тут також є волейбольний майданчик, бар і кафе.

Будьте уважні, оскільки вранці у будні дні з 7 до 11 ранку великий басейн відкритий для спортсменів. В інший час аквазона призначена для відпочинку.

Де: Проспект Академіка Глушкова

Вартість: будні — діти 30 гривень/година, дорослі 65 гривень/година; вихідні і державні свята — діти 66 гривень/година, дорослі 130 гривень/година.

SANDALI на Трухановому острові

Пляжний комплекс SANDALI дозволяє повністю зануритися у відпочинок. Тут є все, що потрібно для розслаблення та релаксу. Басейн розташований в затишному місці, біля лісу. З одного боку — дерева, а з іншого — вид на чудову річку Дніпро. Але крім басейну, ресторану і бару, тут є чим зайнятися. У розпорядженні гостей волейбольний майданчик та столи для настільного тенісу.

Де: Труханів острів, Паркова дорога, 3

Вартість: вхід вільний. Шезлонг — 50 гривень/будні, 100 гривень/вихідні.

Olmeca Plage в Гідропарку

«Olmeca Plage» — не просто пляж біля Гідропарку, а цілий комплекс розваг на відкритому повітрі. Це місце ідеально підходить для сімей з дітьми. У розпорядженні відвідувачів — басейн, парасольки, шезлонги та чудовий пляж.

Де: острів Долобецький, Гідропарк

Вартість: вхід вільний, шезлонги — до 300 гривень

City Beach Club в Оушен Плазі

Вже кілька сезонів поспіль City Beach Club — один з найпопулярніших басейнів під відкритим небом у Києві. Комплекс розташований на даху парковки торгового центру Ocean Plaza. Тут є два басейни, великий бар, окрема лаунж-зона та інші речі, без яких важко уявити пляжний відпочинок.

Де: вулиця Антоновича, 176

Вартість: вхід в басейн вільний. Оренда шезлонга — 300 гривень/будні, 400 гривень/вихідні.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ