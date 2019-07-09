Самий довгоочікуваний фестиваль літа Atlas Weekend — 2019 стартує сьогодні, 9 липня. Захід пройде в Україні вже вп’яте. Як дістатися до фестивалю Atlas Weekend. Графік роботи громадського транспорту та найпростіші схеми поїзда до Atlas Weekend — 2019 нашому матеріалі.

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Традиційно фестиваль Atlas Weekend буде проходити у Національному комплексі «Експоцентр України» (ВДНГ) за адресою проспект Академіка Глушкова, 1. Станція метро — «Виставковий центр».

Як дістатися на Atlas Weekend 2019:

Від аеропорту Бориспіль (КВР) — маршрутне таксі № 322 до станції метро «Харківська», потім — на метро до станції «Виставковий центр».

маршрутне таксі № 322 до станції метро «Харківська», потім на метро до станції «Виставковий центр». Від залізничного вокзалу — маршрутне таксі № 458, № 726.

маршрутне таксі № 458, № 726. Від залізничного вокзалу «Південний» — маршрутним таксі № 507.

маршрутним таксі № 507. Від центрального автовокзалу — маршрутним таксі № 156, 172, 212, 416, 444, 515 до зупинки «Експоцентр».

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Як буде працювати метро на Atlas Weekend 2019:

9 та 12 липня столичний метрополітен продовжив роботу на годину і буде працювати до 00:55.

Як працюватимуть автобуси, тролейбуси і трамваї на Atlas Weekend 2019:

В ніч з 9 на 10 липня, а також з 12 на 13 липня продовжать маршрути:

автобусні — №3Т, 56, 99;

№3Т, 56, 99; тролейбусні — №3, 8, 11, 12, 18, 24, 26, 31, 37, 41, 43, 45;

№3, 8, 11, 12, 18, 24, 26, 31, 37, 41, 43, 45; трамвайні — №8, 28, 33;

№8, 28, 33; маршруток — №166, 182, 208, 500, 502, 550.

В ніч на 11, 12, 14 та 15 липня продовжать маршрути на 1 годину:

тролейбусні — №11, 12, 43, 45;

автобусні — №56;

маршруток — №280.

Для зручності відвідувачів організатори опублікували детальну карту фестивалю: зони розміщення сцен, відпочинку та інші.