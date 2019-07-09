Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Atlas Weekend — 2019: як дістатися

09.07.2019

Самий довгоочікуваний фестиваль літа Atlas Weekend 2019 стартує сьогодні, 9 липня. Захід пройде в Україні вже вп’яте. Як дістатися до фестивалю Atlas Weekend. Графік роботи громадського транспорту та найпростіші схеми поїзда до Atlas Weekend 2019 нашому матеріалі.

Більше на тему: Atlas Weekend — 2019: програма фестивалю на всі дні

как доехать на атлас викенд

Традиційно фестиваль Atlas Weekend буде проходити у Національному комплексі «Експоцентр України» (ВДНГ) за адресою проспект Академіка Глушкова, 1. Станція метро — «Виставковий центр».

Як дістатися на Atlas Weekend 2019:

  • Від аеропорту Бориспіль (КВР) маршрутне таксі № 322 до станції метро «Харківська», потім на метро до станції «Виставковий центр».
  • Від залізничного вокзалу маршрутне таксі № 458, № 726.
  • Від залізничного вокзалу «Південний» маршрутним таксі № 507.
  • Від центрального автовокзалу маршрутним таксі № 156, 172, 212, 416, 444, 515 до зупинки «Експоцентр».

Більше на тему: Atlas Weekend: хедлайнери фестивалю в 2019 році

Як буде працювати метро на Atlas Weekend 2019:

9 та 12 липня столичний метрополітен продовжив роботу на годину і буде працювати до 00:55.

Як працюватимуть автобуси, тролейбуси і трамваї на Atlas Weekend 2019:

В ніч з 9 на 10 липня, а також з 12 на 13 липня продовжать маршрути:

  • автобусні — №3Т, 56, 99;
  • тролейбусні — №3, 8, 11, 12, 18, 24, 26, 31, 37, 41, 43, 45;
  • трамвайні №8, 28, 33;
  • маршруток №166, 182, 208, 500, 502, 550.

В ніч на 11, 12, 14 та 15 липня продовжать маршрути на 1 годину:

  • тролейбусні — №11, 12, 43, 45;
  • автобусні — №56;
  • маршруток — №280.

Для зручності відвідувачів організатори опублікували детальну карту фестивалю: зони розміщення сцен, відпочинку та інші.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram  СТБ