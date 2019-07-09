Гурт «АГОНЬ» вже сьогодні, 9 липня, виступить на одній із найпопулярніших музичних подій цього літа – Atlas Weekend – 2019! А компанію гурту складе актриса театру і кіно Ірина Горбачова, яка зіграла головну жіночу роль в новому кліпі агонії «Тебе 20». Читайте докладніше.

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Сьогодні, 9 липня, стартує одна з наймасштабніших музичних подій України – п’ятий, ювілейний Atlas Weekend – 2019, який триватиме до 14 липня включно. Музикантів можна буде послухати на головній сцені першого фестивального дня, присвяченого українській музиці.

Гурт АГОНЬ буде представлений в рамках фестивалю двічі 9 липня (о 19:00) на головній сцені музиканти відіграють сет з супер хітів і представлять новий трек «Тебе 20», а 11 липня (19: 00-20: 00) стануть запрошеними гостями YouTube Music Stage, де пройде public talk з артистами. У зоряному спілкуванні компанію гурту складе актриса театру і кіно Ірина Горбачова, яка зіграла головну жіночу роль в новому кліпі АГОНЬ «Тебе 20». Ексклюзивна передпрем’єра нового відео також відбудеться в рамках Atlas Weekend – 2019.

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Нагадуємо, фестиваль Atlas Weekend – 2019 пройде з 9 по 14 липня в Києві на ВДНГ. У програмі фестивалю на всі дні можна бачити The Chainsmokers, Black Eyed Peas, Liam Gallagher, «Сплин», Tom Walker, Michael Kiwanuka, Netta, Tom Odell, The Subways, ATB, Little Big, The Hardkiss та багатьох інших.

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