Алкогольне желе — вразить своїм смаком і простотою приготування. Подавши такий десерт ви точно зможете здивувати своїх друзів і знайомих незвичайним смаком. Рецептами алкогольного желе поділився учасник «МастерШеф. Професіонали» Шева Дімарик. Покрокові рецепти желе з білого і червоного вина, шампанського та лікеру читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

Приготування:

Ставимо желе в холодильник до повного застигання.

За бажанням дістаємо шматочки фруктів і розливаємо в форми.

Виливаємо його в остиглу винно-апельсинову суміш.

Нагріваємо желатин, не доводячи до кипіння, поки крупинки повністю не розчиняться.

Відправляємо його в солодку воду, додаємо вино і ванілін.

Апельсин очищаємо від шкірки і ріжемо великими шматками.

Воду доводимо до кипіння. Розчиняємо весь цукор.

Желатин заливаємо невеликою кількістю води і даємо постояти не менше 30 хвилин.

Інгредієнти:

Приготування:

Желатин заливаємо невеликою кількість води і даємо постояти не менше 30 хвилин.

Зливаємо сік з банки з ананасами і доводимо до 350 мл водою або вином, якщо хочете желе міцніше. Додаємо склянку вина.

При бажанні додаємо цукор 1—2 ч.л. і трохи прогріваємо до розчинення кристалів.

Набряклий желатин ставимо на водяну баню і повністю розчиняємо.

Всі з’єднуємо, заважаємо і розливаємо по формах.

Кільця ананасів розрізаємо на скибочки і акуратно, кладемо по кілька штук в кожну форму.