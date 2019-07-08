«Слідство ведуть екстрасенси»: з ким і де відпочиває експерт проєкту Олена Курилова

Переможниця 6 і 8 сезонів «Битви екстрасенсів» і експерт проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» – чарівна Олена Курилова – вирушила відпочивати на море. Із постів Олени в соцмережі стало відомо: жінка подорожує разом з чоловіком. Але де ж проводить відпустку відома ясновидиця? Дізнайтеся в матеріалі!

Відома ясновидиця Олена Курилова відправилася в довгоочікувану відпустку. Жінка активно ділиться зі своїми підписниками знімками та відео в Instagram. Зовсім нещодавно в Олени з’явилося багато фотографій з відпочинку на морі. Дивіться!

Відомо, що Олена Курилова відпочиває в рідному місті – Бердянську. Екстрасенс визнає, що для неї це місце асоціюється не лише з домом і морем, а й є особливим місцем сили.

«Саме тут я черпаю енергію, плаваю, засмагаю, худну!!! За один тиждень відпочинку знову мінус 2 кг! А ще ми купаємося вночі!!! Море вже світиться. Блакитні неонові іскри світіння, безкрайня вода, зоряне небо. Це єднання з природою! Любіть це життя за будь-якої найменшої можливості», – написала екстрасенс.

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