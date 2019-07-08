Переможець «МастерШеф. Професіонали» Паша Серветник одружився

Переможець першого сезону «МастерШеф. Професіонали» Паша Серветник не так давно зробив пропозицію своїй коханій дівчині. І вже днями відбулося їх весілля. Про цю радісну звістку Паша поділився в сторіс в Instagram. Детальніше читайте в матеріалі.

З першого дня перебування на кухні «МастерШеф. Професіонали» Паша Серветник завжди говорив про свою дівчину з особливою любов’ю і ніжністю. Не дивлячись на довгі місяці розставань, їх пара витримала всі перепони та відбувся найщасливіший день їхнього життя – весілля.

Дружина була одягнена у біле сукню, сам Паша Серветник також виглядав приголомшливо у картатому піджаку і у червоному метелику. Молодята на фото виглядають по-справжньому закоханими і щасливими.

Редакція stb.ua бажає новоспеченої подружжю успіхів в досягненні своїх цілей і довгих років щасливого спільного життя!

Джерело фото: Instagram @pashaservetnyk та @young_laddy_

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