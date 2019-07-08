Місячний календар стрижок на липень 2019 року допоможе вам обрати правильну дату для відвідування перукарні. Щоб добитися ідеального результату й не пошкодити волосся під час стрижки чи фарбування волосся, потрібно враховувати фазу Місяця в липні 2019 року. У матеріалі від екстрасенса Ярослави Федорової ви дізнаєтеся, в які дні потрібно йти до майстра, а коли краще залишитися вдома.

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Варто зазначити, що в липні нас чекає 2 затемнення: 2 липня ‒ повне сонячне затемнення та 17 липня ‒ часткове місячне затемнення. Період між затемненнями називається Коридор затемнень, і, як завжди, це досить складний і конфліктний час. Будьте максимально обережними в спілкуванні з оточуючими та намагайтеся уникати великих скупчень людей.

Стосовно експериментів із зовнішністю, то цей період теж не найвдаліший, тому варто утриматися від нових косметичних процедур й експериментів із зачіскою.

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Сприятливі дні для стрижки волосся в липні 2019 року

У липні буде не так вже й багато сприятливих днів для відвідування салонів краси. У зв’язку з цим радимо завчасно записатися до улюбленого майстра з урахуванням нашого прогнозу. Можна стригтися, коли Місяць знаходиться у знаках Лева та Діви: 1, 6‒9, 12‒13, 15‒16, 18, 26‒28 липня.

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Несприятливі дні для стрижки волосся в липні 2019 року

Відмовитися від фарбування волосся, а також нової стрижки варто в такі дні: 2‒3, 5, 10‒12, 14, 17, 19, 21‒25, 29‒31 липня. Ці дні краще присвятити своїй сім’ї або просто поніжтеся в ліжку й гарненько відпочиньте.

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