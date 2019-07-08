Як подорожувати автостопом: корисні поради

Поїздки автостопом – чудова можливість побачити красу світу, заощадити гроші і отримати незабутній досвід. Багато хто боїться ловити попутку, а деякі мандрівники побачили таким способом півсвіту. Які небезпеки таїть у собі автостоп, про які правила варто пам’ятати і як подорожувати автостопом? Читайте у матеріалі від редакції СТБ!

Що таке автостоп?

Якщо ви цікавитеся тревел-темою, напевно чули про поняття автостопу. Це передбачає, що турист долає частину або всю дорогу на попутному транспорті безкоштовно. Водій же отримує за це не гроші, а спілкування попутника. Найчастіше водії беруть таких пасажирів з доброти душевної, а також, аби скрасити нудну дорогу цікавими розмовами. Все здавалося б простіше простого, але безпечна подорож вимагає ретельної підготовки!

Як підготуватися до подорожі автостопом?

Визначтеся, які міста плануєте відвідати. У процесі поїздки ви можете відхилитися від маршруту, але головні точки на карті мають бути визначені.

Придбайте місткий рюкзак. Подорожувати автостопом з сумкою – ідея провальна. Вам потрібен туристичний рюкзак, який рівномірно розподілить навантаження по тілу.

Розмовна англійська завжди буде до речі. Якщо вирушаєте за межі країни, обов’язково підтягніть місцеву мову.

Переконайтеся, що у країні, до якої прямуєте, дозволений автостоп. Також врахуйте, що зловити попутку на автомагістралі не вийде – це заборонено практично в усіх країнах Європи.

Правильні речі. Щоб вам було комфортно, слід добре продумати цей пункт. Обов’язково візьміть комплект змінних речей, білизну, шкарпетки, взуття і дощовик. Врахуйте, що ви повинні виглядати охайно, аби не відштовхнути водія зовнішнім виглядом. Також краще надягти верхній одяг зі світловідбиваючими елементами.

Аптечка обов’язково повинна відправитися разом з вами. Продумайте найнеобхідніше: засоби гігієни, пластир, перекис, знеболюючі, бинт, засоби від розладу шлунку, алергії.

Техніка. Передбачте наявність портативної зарядки, необхідної техніки, навушників.

Сувеніри. Якщо хочете подякувати водіям з інших міст або країн, вручіть їм маленькі сувеніри. Для цього слід запастися ними заздалегідь.

Кілька корисних порад щодо автостопу, які допоможуть подорожувати безпечно

Ловіть попутку на основних трасах ближче до виїзду з міста. Знайти водія у центрі або селищі буде складніше, адже є лише невелика ймовірність того, що він прямує саме до місця вашого призначення.

Дівчині не варто подорожувати одній. Для багатьох цей факт очевидний, але не для всіх. Краще відправитися автостопом удвох-утрьох, а ще краще – у компанії хлопця чи надійного друга-чоловіка. Це захистить вас і допоможе відчувати себе впевнено.

Щоб зупинити машину, використовуйте прийнятий жест – витягнута рука з піднятим догори великим пальцем. Або ж напишіть на картонці місце вашого прямування. Вирушаючи за межі країни, ознайомтеся з правилами автостопу в місці призначення, є ймовірність, що там подібні жести можуть зрозуміти невірно.

Якщо водій викликав у вас неоднозначні відчуття, в машину сідати не варто. Почекайте кращий варіант.

Відразу обговоріть з водієм, що грошей у вас немає. Далеко не всі автомобілісти, підібравши пасажира, розуміють, що оплати не отримають. Щоб уникнути непорозумінь, поясніть ситуацію до відправлення.

Демонстративно повідомте рідним, на якій машині їдете та куди.

Підтримуйте розмову. Багато хто вважає, що розмовляти з водієм – ідея не з кращих, але це не завжди так. Невимушена розмова – чудова можливість дізнатися цікаву інформацію. Тим більше, розмовою можна назвати певну плату водієві за послуги. Теми політики, релігії та інших гострих питань зачіпати категорично не можна.

Не варто критикувати водія. Якщо вам щось не до душі: музика, стиль водіння, сам автомобіліст, – краще делікатно попросити зупинити машину і знайти іншого водія.

Не спати. У попутній машині не варто дрімати. Слідкуйте за дорогою (переконайтеся, що їдете у правильному напрямку), а також виснажує себе. Обов’язково відпочивайте у перервах між поїздками, розгляньте хостели і готелі по дорозі.

Дякуйте. Гарний настрій туриста, повага і елементарне «дякую» – обов’язкові пункти.

Тепер ви знаєте, як почати подорожувати автостопом. Продумайте всі тонкощі поїздки і вирушайте за новими враженнями!

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