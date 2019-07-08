Зірка «Кріпосної» Анна Сагайдачна не вперше грає жінок з минулих століть. У гостросюжетній історії «Червона королева» актриса перевтілилася у відому манекенницю. Анна розповіла нам, чи буде дивитися повтор кінокартини. Детальніше — в матеріалі.

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Анно, дивитиметесь повтор серіалу «Червона королева» на СТБ?

Переглядати серіал буду! Тому що востаннє я дивилася його, коли була прем’єра. За цей час у мене вже було багато чудових проєктів. Я подорослішала і буде цікаво подивитися на свою Марину Дунаєву вже іншими очима.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Розкажіть про свою героїню. Це біографічна роль?

Моя героїня є прототипом реальної радянської манекенниці Марини Івльової. Як і моя Наталі Дорошенко, Марина запам’яталася глядачеві своєю щирістю та дуже яскравим образом! Адже дійсно, мені щастить на розкішне вбрання та прекрасних героїнь!

Який період зйомок вам запам’ятався найбільше?

Найбільше запам’ятався період зйомок у Львові. Адже саме там ми знімали найголовніший паризький показ. Ну і міст, з якого стрибала моя героїня, складно забути.

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Чи правда, що з моста ви стрибали самостійно?

Цю сцену я ризикнула зіграти сама, без дублерки. І ризик був того вартий. Було дуже страшно! Але вся група працювала настільки злагоджено, що в момент мого стрибка, здається, місто просто завмерло. До речі, знято все було з першого дубля.

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