Наталка Денисенко підкорила серце самого Стаса Боклана, але тільки в серіалі «Кріпосна». У житті актриса — чудова мати і зразкова дружина. Про робочий процес, складнощі зйомок та про взаємини на майданчику дівчина розповіла в інтерв’ю. Як Наталка Денисенко поєднувала материнство і творчу професію? Читайте в матеріалі!

«Кріпосна» — масштабний проект. Чи пам’ятаєте ви найскладніший день зйомок?

У перший знімальний день у мене всі сцени були драматичного та еротичного характеру. Моя героїня повинна дорікати коханцю, що він її не кохає, проявляти свій буйний характер. І в той момент я розумію, що потрібно повністю віддатися ролі та зіграти пристрасну дівчину. Але не можу… Всі думки про маленького сина, який залишився вдома з моєю мамою. В голові лише одне питання: як почувається синочок? Але все було набагато складніше. Андрійко був ще немовлям, і я думала, що годуватиму його між зйомками. А ось коли син подорослішав, стало набагато легше.

Ви привозили сина на знімальний майданчик. Чи грався він з акторами «Кріпосної»?



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalka Denisenko (@natalka_denisenko) 22 Фев 2019 в 4:55 PST

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Звичайно! Він дуже товариський та славний хлопчик. Андрюша відразу полюбив дівчат-гримерів. Молоденькі красуні йому з самого дитинства подобаються. Він не міг відвести погляд від такої кількості жінок. А ось до чоловіків спочатку ставився з побоюванням. А вже коли виріс, почав дружити з усіма хлопцями.

У період зйомок «Кріпосної» Андрійко був ще немовлям. Як ви встигали його годувати?

Пригадую різні курйозні випадки, пов’язані з годуванням сина. Але режисер знав, що після знятих сцен я повинна ненадовго їхати до Андрія. Тоді ми жили недалеко від кіностудії FILM.UA, тому коли знімали там, я могла швидко та легко годувати малюка.

У вас були зйомки на виїзді. Чи складно на відстані стежити за самопочуттям синочка?

У мене було кілька виїзних зйомок. Одна з локацій — Качанівка, а це у 300 км від Києва. Чоловік допомагав мені, він привозив сина, якщо я їхала на цілий день. Також моя мама приїжджала з дитятком. Кращої няні не знайти!

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Але не все було так чудово… Одного разу я вирішила їхати на зйомку самостійно своєю машиною, без малюка, адже 300 кілометрів дороги нелегко перенести маленькій дитині. І напередодні знімального дня у Андрійка піднялася висока температура. Як їхати на зйомку від малюка та залишати його без цілющого маминого молочка, я не знала… Викликали швидку, почали дзвонити продюсерам, щоб перенести день зйомки. Але це зробити було вже ніколи, адже кіновиробництво не стоїть на місці… Режисери та знімальна команда придумали, як вийти зі складної ситуації: вони зняли дублершу в деяких кадрах, а потім дозняли мене крупним планом. Зізнаюся, що сцена вийшла дуже таємнича. Вдячна, що всі пішли назустріч, зрозуміли моє материнське почуття і відпустили до малюка.

Пам’ятаєте період зйомок в Житомирі?

Житомирська обласна філармонія — головна локація моєї Лариски. Вона ж прекрасна актриса театру. Саме там ми знімали три дні головні сцени, де я співала і танцювала. В Житомир ми поїхали цілої гвардією: я, мама і малюк. Ось тільки мама була в шоці від моєї роботи. Вона бачила весь творчий процес зсередини та сильно дивувалася. Тепер мама знає, що професія актора — складна морально й фізично.

Яка локація сподобалася вам найбільше?

Всі локації серіалу «Кріпосна» прекрасні. Але дуже сподобалося проводити час в Житомирському театрі. Там мене оточували буржуазні речі. Я з легкістю перенеслася в часі. І зйомки на природі — це захоплення! Ніяких проводів, стін, павільйонів, а тільки чисте повітря.

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У костюмованій мелодрамі все продумано до деталей. Завжди горіли свічки в кадрі, лежали антикварні предмети, красиві дзеркальця, пудрениці та навіть старовинні парфуми — все передавало епоху 19 століття. Команда серіалу неймовірно старалась зробити масштабну картину. «Кріпосна» — приклад кропіткого підходу до створення фільму. Мені здається, що ми переходимо на рівень крутих зйомок, не гірших, ніж у Європі.

У «Кріпосній» у вас неймовірний образ спокусниці. Як вам грим, зачіски та вбрання? Чи все сподобалося?

Ох, це розкішне вбрання не виходять у мене з голови! Я б собі один наряд забрала (сміється. – Прим. ред). На екрані все виглядає дуже красиво, але в житті ходити з криноліном та пишною спідницею дуже складно. Переодягання, макіяж і зачіски займають багато часу. Мені навіть уявити складно, як дівчата в 19 столітті щодня все це робили. Я вже говорила, що між зйомками бігала годувати малюка. Так ось, сукню переодягала, а ось зачіску не розпускала. Ви би бачили очі консьєржа, коли я приходила додому з пером у голові!

Які у вас склалися стосунки зі Стасом Бокланом та іншими акторами?

Мені дуже пощастило з партнером у серіалі — Стасом Бокланом. Він розумний, красивий та неймовірно харизматичний. З ним я знайома вже давно, і «Кріпосна» — не перша наша спільна робота. Пам’ятаю, раніше я грала його доньку в одній з кінокартин, а тепер — коханку. Росту (сміється. – Прим. ред)! Називаю цього прекрасного актора дядя Стас.

Щодо інших колег, з нашою роботою ми частіше зустрічаємося на майданчику або на прем’єрах. Раніше було все інакше… А тепер у мене коханий чоловік і маленький синочок. А найріднішим людям я дуже хочу дарувати свою турботу та ласку щодня.

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