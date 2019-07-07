Івана Купала – одне з найдавніших містичних свят слов’ян, в якому перемішалися як язичницькі, так і християнські вірування. Історія свята Івана Купала тісно пов’язана з літнім сонцестоянням, Іоанном Хрестителем, а також трьома природними стихіями – вогнем, водою і лікувальними травами. Переможниця 6 і 8 сезонів «Битви екстрасенсів» і експерт програми «Слідство ведуть екстрасенси» Олена Курилова поділилася з читачами телеканалу СТБ традиціями і обрядами свята Івана Купала.

Літнє сонцестояння на Івана Купала

Стародавні слов’яни використовували землеробський календар, який ділився на два цикли. Перший – коли сонце збільшує свою активність. Другий – коли воно йде на спад. Між цими двома періодами сонце перебуває в короткій фазі літнього сонцестояння, коли його сила і могутність досягають межі. Звісно, що стародавні слов’яни не могли залишити таке природне явище без уваги.

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Історія назви свята Івана Купала

Як називали свято стародавні язичники – невідомо. Але з приходом християнства воно отримало назву Івана Купала. Це слов’янський варіант імені Іоанна Хрестителя, чий день народження збігається з літнім сонцестоянням. Дієслово «купати» слов’яни використовували в значенні «здійснювати духовне очищення через ритуальне обмивання у відкритому водоймищі». Так до двох головних стихій свята (вогню і трав) приєдналася третя – вода.

Традиції та обряди на Івана Купала

З нагоди літнього сонцестояння язичники проводили ритуали на честь Бога Сонця і його дружини Зорі-зірниці. Це був час, коли рослини досягали піку цвітіння, набуваючи цілющих і охоронних властивостей. Люди вважали, що починаючи з дня Івана Купала до Ільїна дня вся нечисть залишала води озер, річок і водойм. Найголовніший звичай в це свято ‒ обов’язкове купання у воді й у святих джерелах. Наші предки вірили, що вода в цей час мала цілющу і магічну силу, оскільки входить в священний союз з вогнем. Саме тому на березі біля річки наші предки розпалювали багаття.

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До речі, вогонь також має велику магічну силу. Люди водили хороводи, танцювали і, звичайно, перестрибували через багаття. Вважалося, хто перестрибне вище й не зачепить полум’я, буде щасливим. Коли молодь завершувала свої гуляння, старше покоління проводило домашню худобу між купальськими багаттями, для того щоб їх не спіткала смерть і хвороба. Матері спалювали в вогнищах білизну, сорочки та одяг, який знімали з хворих дітей, для того щоб вони швидше одужали.

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Трави і квіти, зібрані до світанку в купальську ніч, вважалися магічними. Їх клали під купальську росу, потім висушували та зберігали. Ці трави потім використовували для обкурювання приміщення й хворих людей, з їх допомогою боролися з нечистою силою, а також використовували в різних магічних обрядах або побутових потребах. Так, люди оберігали себе від відьомських зазіхань кропивою, яку розкладали на порозі будинку і на підвіконнях. Зірвана в ніч на Івана Купала квітка іван-та-мар’я, розкладали в усі кути будинку, щоб злодій не заліз. Але головною квіткою на Івана Купала вважалась папороть. За переказами, якщо в ніч на Івана Купала людина знайде квітку папороті, то отримає безцінний скарб ‒ можливість розуміти і розмовляти з деревами, квітами та тваринами.

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