Вокальне шоу «Х-фактор» цього року відзначає 10-й день народження! Привітати проєкт прийшов талановитий актор Тарас Цимбалюк. Зірка костюмованої драми «Кріпосна» поділився враженнями. Подробиці — у матеріалі.

Найкрасивіші артисти продовжують вітати вокальне шоу з грандіозним святом — 10-м днем ​​народження. Відомі зірки з’являються не тільки за суддівським столом, а й підтримують учасників за лаштунками проєкту.

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Цього разу актор масштабного серіалу «Кріпосна» Тарас Цимбалюк з’явився на одному з кастингів. Зірка кіно зізнається, що не є прихильником схожих заходів. Але саме «Х-фактор» змусив його відчути щось неймовірне:

«На «Х-факторі» дуже приємна атмосфера, і це мене підкорило. Я рідко відвідую такі заходи, але на кастингах шоу у мене пішли мурашки по тілу. Сьогодні я слухав шикарних вокалістів, яким стоячи аплодував зал. І це всього лише маленька частина грандіозного проєкту. Важко уявити, скільки талановитих людей прийшли за весь час кастингів».

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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Нагадаємо, персонаж Тараса Цимбалюка у драмі «Кріпосна» — коваль Назар — один із головних героїв масштабного серіалу. Як складеться його доля, глядачі дізнаються вже з 22 липня на телеканалі СТБ!

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