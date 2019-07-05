Відомий шоумен і ведучий Національного відбору на Євробачення Сергій Притула йде у політику. Програма «Вікна-новини» взяла ексклюзивне інтерв’ю і з’ясувала, чому чоловік вибрав 30 місце в списках партії. Читайте, з якими цілями Сергій Притула йде до Верховної Ради і чому гуморист змінює сферу діяльності.

Журналістка програми «Вікна-новини» Олена Лунькова поспілкувалася із Сергієм Притулою як з кандидатом у народні депутати. Всю свою кар’єру чоловік побудував на гумористичних і ранкових програмах. Однак тепер змінює курс своєї діяльності та береться за державні процеси.

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З перших днів війни Сергій Притула допомагає військовим фінансово. Здійснюючи також великий внесок у розвиток української культури, ведучий неодноразово замислювався про створення власного політичного проєкту. Однак вирішив спробувати свої сили від партії, програма якої збігається з його баченням подальшого розвитку України.

Головна мета у політиці одна: бути корисним для країни і людей, а також не шкодувати про бездіяльність у старості.

Ведучий зазначив, що люди в Україні дуже піддаються маніпуляції. Однією з глобальних ініціатив партії є обмеження впливу олігархів на інформаційний вплив каналів. Водночас шоумен зазначив, що медіахолдинг, в якому він вже багато років працює, викликає найменше сумнівів: «У нас використовується баланс думок. А різні політичні сили мають доступ до ефірного часу».

30-те місце в списках партії Сергій Притула вибрав собі сам, незважаючи на запропоноване десяте. Керувався виключно бажанням працювати з людьми, які мають спільні цінності.

«Тисячі людей мені писали останній рік, що я повинен піти у політику. Я готовий піти, але виключно від мого бажання мало що залежить. Тому якщо ви мені довіряєте і хочете, щоб я там був, — дозвольте мені пройти у парламент з командою людей, з якими зможу там щось робити», — підсумував Сергій Притула.

Video: «Вікна-новини» з’ясували, навіщо Сергій Притула йде у політику Сергій Притула розповів в ексклюзивному інтерв'ю для Вікна-новини навіщо йде у політику. Під яким номером Сергій Притула і навіщо йде у політику - читайте

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