Програма «Вікна-новини» висвітлила останні новини у сфері розвитку української культури. Народна депутатка Ольга Богомолець внесла законопроєкт, який забороняє використовувати нецензурну лексику. Що загрожує громадянам за лайку і чи є винятки з правил — читайте у матеріалі.

Депутатка Ольга Богомолець для програми «Вікна-новини» зачитала вірш Ліни Костенко про занепад української мови саме через лихослів‘я. Тому депутатка вирішила врегулювати питання на законодавчому рівні та заборонити публічним особам використовувати матюки. За порушення закону загрожує санкція у вигляді штрафу розміром у 2 тисячі гривень або виправні роботи на два тижні.

Уляна Супрун дотримується іншої думки. Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я зауважила, що забороняти використовувати нецензурну лексику майже шкідливо для здоров’я.

«Якщо ми реагуємо нецензурною лексикою на складну неприємну ситуацію, а не на людину, то відчуваємо полегшення», — написала вона у себе на сторінці у соціальній мережі.

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Соцмережі вибухнули від такої новини, адже громадяни розцінили такий законопроєкт як обмеження прав і свобод. Та народна депутатка Ольга Богомолець зауважила, що її зрозуміли неправильно. У разі якщо за законопроєкт проголосує достатня кількість депутатів і він набере чинності, то лайка буде заборонена виключно публічним особам у публічних місцях.

«Цей закон не поширюється на повсякденне життя і побут», — підсумувала авторка законопроєкту.

Video: «Вікна-новини» розповіли про законопроєкт, який заборонить лаятися матом Народний депутат Ольга Богомолець внесла законопроект, який забороняє використовувати нецензурну лексику. Вікна-новини розповіли про законопроект, який заборонить лаятися матом

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