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Ведучий «Битви екстрасенсів» на відпочинку: з ким і де відпочиває Павло Костіцин

05.07.2019

Ведучий «Битви екстрасенсів» – привабливий Павло Костіцин – вирушив відпочивати до Європи. З постів Павла стало відомо: чоловік подорожує сам. Але де ж проводить відпустку ведучий «Битви екстрасенсів»? Дізнайтеся в матеріалі!

Незмінний ведучий «Битви екстрасенсів» Павло Костіцин вирушив у довгоочікувану відпустку. Чоловік активно ділиться зі своїми підписниками знімками в Instagram. Зовсім нещодавно у Павла з’явилося багато фотографій з відпочинку у Франції. Дивіться!

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