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Літні салати з кавуном: рецепти від Артема Кінаша

05.07.2019

У літню пору так хочеться з’їсти просто легкого салату. Але звичайні вже набридли, тож давайте трохи поекспериментуємо! Учасник «МастерШеф. Професіонали» Артем Кінаш поділився своєю добіркою літніх салатів з кавуном. Детальніше в матеріалі.

Літній салат з кавуна і огірка

літній салат

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Інгредієнти:

  • кавун – 250 г (охолоджений)
  • огірок – 1 шт. (англійський)
  • рослинна олія – 2 ч. л.
  • сік лимона – 1 ч. л.
  • сіль і перець – за смаком
  • м’ята – 1 гілочка

Приготування:

  1. Нарізати кавун кубиками.
  2. Англійський огірок необхідно очистити і нарізати маленькими шматочками.
  3. Перемішайте все з олією. Потім додайте лимонний сік і посоліть за смаком.
  4. Наприкінці додайте маленьку родзинку – дрібно порізану м’яту.

Літній салат з кавуна із сиром фета

літній салат рецепт

Інгредієнти:

  • кавун – 1 шт.
  • сир фета – 200 г
  • базилік – 3 гілочки
  • оливкова олія – ​​3 ст. л.
  • оцет (винний) – 3 ст. л.
  • цибулина – 1 шт.

Приготування:

  1. Поріжте кавун трикутниками.
  2. Фету поріжте на тонкі смужки.
  3. Додайте сир на блюді поверх кавунових трикутників.
  4. Посипте все дрібними кільцями цибулі (бажано віддати перевагу червоній цибулі).
  5. Потім збийте виделкою масло, оцет і збризніть салат. Прикрасьте страву листям базиліка.

Літній салат із кавуна з ананасом

літній салат

Інгредієнти:

  • ананас і кавун – по 500 г
  • цибуля-шалот – 1 шт.
  • сік лайма – 2 ст. л.
  • цедра лайма – 2 ч. л.
  • рослинна олія
  • сіль
  • кінза – 100 г

Приготування:

  1. Перед тим, як почати готувати салат, радимо охолодити в холодильнику кавун і ананас.
  2. Потім наріжте їх кубиками. Додайте кінзу і цибулю, які попередньо потрібно дрібно нашаткувати.
  3. Змішайте все і додайте інші інгредієнти – олію, сік лайма, цедру, сіль.

Літній салат з кавуна та креветок

літній салат

Інгредієнти:

  • сік лайма – 3 ст. л.
  • креветки – 11 шт.
  • м’ята – пучок
  • перець чилі – 1 шт.
  • кавун – 350 г
  • оливкова олія – 2 ст. л.
  • цибуля-шалот
  • сіль і перець

Приготування:

  1. Креветки перед приготуванням вимочіть у соку лайма. Нехай настояться п’ять хвилин. Потім їх необхідно посмажити.
  2. Наріжте кавун кубиками і дрібно перець із цибулею. Змішайте все з креветками.
  3. Зверху для того, щоб страва стала ідеальною, прикрасьте її петрушкою.

Літній салат з кавуна та авокадо

літній салат з кавуном та авокадо

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Інгредієнти:

  • нут – 150 г
  • огірок – 1 шт.
  • авокадо – 1 шт.
  • зелень (бажано петрушка)
  • сік лимонний – 1 ст л.
  • салат (зелений) – качан
  • кавун – 450 г
  • оливкова олія – ​​2 ст. л.

Приготування:

  1. Перед тим, як почати готувати, почистіть авокадо.
  2. Поріжте його дрібними дольками.
  3. Кавун краще нарізати трикутниками. Зверху покладіть дольки авокадо.
  4. Збризніть салат соком. Потім необхідно висипати нут.
  5. Покрийте страву листям салату і полийте оливковою олією. Для прикрашання додайте петрушку.

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