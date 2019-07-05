Літні салати з кавуном: рецепти від Артема Кінаша

У літню пору так хочеться з’їсти просто легкого салату. Але звичайні вже набридли, тож давайте трохи поекспериментуємо! Учасник «МастерШеф. Професіонали» Артем Кінаш поділився своєю добіркою літніх салатів з кавуном. Детальніше – в матеріалі.

Літній салат з кавуна і огірка

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Інгредієнти:

кавун – 250 г (охолоджений)

огірок – 1 шт. (англійський)

рослинна олія – 2 ч. л.

сік лимона – 1 ч. л.

сіль і перець – за смаком

м’ята – 1 гілочка

Приготування:

Нарізати кавун кубиками. Англійський огірок необхідно очистити і нарізати маленькими шматочками. Перемішайте все з олією. Потім додайте лимонний сік і посоліть за смаком. Наприкінці додайте маленьку родзинку – дрібно порізану м’яту.

Літній салат з кавуна із сиром фета

Інгредієнти:

кавун – 1 шт.

сир фета – 200 г

базилік – 3 гілочки

оливкова олія – ​​3 ст. л.

оцет (винний) – 3 ст. л.

цибулина – 1 шт.

Приготування:

Поріжте кавун трикутниками. Фету поріжте на тонкі смужки. Додайте сир на блюді поверх кавунових трикутників. Посипте все дрібними кільцями цибулі (бажано віддати перевагу червоній цибулі). Потім збийте виделкою масло, оцет і збризніть салат. Прикрасьте страву листям базиліка.

Літній салат із кавуна з ананасом

Інгредієнти:

ананас і кавун – по 500 г

цибуля-шалот – 1 шт.

сік лайма – 2 ст. л.

цедра лайма – 2 ч. л.

рослинна олія

сіль

кінза – 100 г

Приготування:

Перед тим, як почати готувати салат, радимо охолодити в холодильнику кавун і ананас. Потім наріжте їх кубиками. Додайте кінзу і цибулю, які попередньо потрібно дрібно нашаткувати. Змішайте все і додайте інші інгредієнти – олію, сік лайма, цедру, сіль.

Літній салат з кавуна та креветок

Інгредієнти:

сік лайма – 3 ст. л.

креветки – 11 шт.

м’ята – пучок

перець чилі – 1 шт.

кавун – 350 г

оливкова олія – 2 ст. л.

цибуля-шалот

сіль і перець

Приготування:

Креветки перед приготуванням вимочіть у соку лайма. Нехай настояться п’ять хвилин. Потім їх необхідно посмажити. Наріжте кавун кубиками і дрібно перець із цибулею. Змішайте все з креветками. Зверху для того, щоб страва стала ідеальною, прикрасьте її петрушкою.

Літній салат з кавуна та авокадо

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Інгредієнти:

нут – 150 г

огірок – 1 шт.

авокадо – 1 шт.

зелень (бажано петрушка)

сік лимонний – 1 ст л.

салат (зелений) – качан

кавун – 450 г

оливкова олія – ​​2 ст. л.

Приготування:

Перед тим, як почати готувати, почистіть авокадо. Поріжте його дрібними дольками. Кавун краще нарізати трикутниками. Зверху покладіть дольки авокадо. Збризніть салат соком. Потім необхідно висипати нут. Покрийте страву листям салату і полийте оливковою олією. Для прикрашання додайте петрушку.

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