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«Кріпосна»: найкращі закадрові фото

05.07.2019

«Кріпосна» — один із наймасштабніших проектів за останні кілька років в Україні. Глядачі спостерігали за неймовірними перевтіленнями улюблених акторів. А яка була атмосфера на знімальному майданчику костюмованої мелодрами? Дивіться найкращі закадрові фото серіалу «Кріпосна».

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