«Кріпосна»: що чекає глядачів у другому сезоні

Прем’єра другого сезону серіалу «Кріпосна» відбудеться вже восени на телеканалі СТБ. Зацікавлення другим сезоном зростає з кожним днем, адже так і хочеться побачити продовження неймовірної історії. Що ж чекає глядачів у другому сезоні «Кріпосної»? Дізнайтеся просто зараз!

«Кріпосна» повертається на екрани телеканалу СТБ! Вже 22 липня розпочнеться показ першого сезону, а одразу після глядачі побачать другий сезон улюбленої драми. Нетерплячі прихильники хочуть дізнатися, чим особливий буде серіал. Редакція STB.UA вирішила розкрити кілька секретів та розповісти про продовження масштабної картини.

Між життям та смертю

Фінал першого сезону змусив хвилюватися, адже у заключній серії кріпосну Катерину Вербицьку продали поміщиці Лідії Шефер. Багачка славиться неабиякою жорстокістю та безжалісним ставленням до підлеглих. Не забуваймо, що Лідія маніакально закохана в Олексія Косача. І у смерті коханого панянка звинувачуватиме лише одну людину — кріпосну Кітті. Страшно уявити, що доведеться пережити Каті у будинку Шефер.

Але на цьому випробування бідної дівчини не закінчуються. Вона потрапить у київський бордель. Чи зможе Катя вибратися звідти? Дивіться у другому сезоні!

Історія кохання

Другий сезон масштабного серіалу багатий на любовні перипетії. Глядачі дізнаються всю правду про таємне кохання Миколи Дорошенка та дружини київського віцегубернатора Олени Коренєвої. Стосунки закоханих мають багато таємниць та загадок. Відомо лише одне: під суворим виглядом Миколи приховується ніжне серце, що страждає від почуттів до одруженої жінки.

У серіалі назріває бунт

Масштабна картина «Кріпосна» — це трагедія, у якій чимало інтриг, поразок та перемог. Це жорстока гра, у якій ціна за власне життя занадто висока. Але кріпосні наберуться сміливості та боротимуться проти звірства поміщиків. У якому маєтку спалахне бунт та чим закінчиться повстання? Глядачі дізнаються у другому сезоні.

Поява нових героїв

Продовження історії дійсно обіцяє розкрити інтригуючі подробиці життя улюблених героїв. Другий сезон обіцяє бути захопливим, адже з’являться нові персонажі з нелегкими долями та цікавими характерами. Наприклад, молода актриса Аліна Коваленко перевтілиться у феміністку 19 століття, справжню зірку київського товариства — Ольгу Родзевич.

А Наталія Васько, яку пам’ятаємо у серіалі «Доньки-матері», з’явиться в амплуа жінки-вамп — суворої мадам Макарової. Саме її героїня утримуватиме бідну кріпосну в борделі. Чим закінчиться протистояння Макарової та Кітті, побачите у другому сезоні масштабного серіалу!

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