Якщо в 2019 році ви чекаєте поповнення в родині і все вказує на те, що це буде хлопчик, то спеціально для вас дворазовий переможець і суддя «Битви екстрасенсів», експерт проекту «Слідство ведуть екстрасенси», ясновидець і астролог Хаял Алекперов дав кілька порад щодо вибору імені. Як назвати сина в 2019 році? Дізнайтеся в матеріалі.

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2019-й за східним гороскопом – рік Жовтої Земляної Свині (Кабана). Люди, народжені під цим знаком, дуже відкриті, довірливі, добрі та щедрі. Їм не притаманні інтриги і плітки. Як правило, вони відверті, а іноді навіть надмірно прямолінійні. Часто говорять те, що думають, і від цього страждають. Але при цьому символ року наділяє їх умінням в будь-якій ситуації витягувати для себе користь і вигоду, а удача і фарт майже завжди супроводжує їх в їхніх починаннях. Вибираючи ім’я в 2019 році для своєї дитини, слід враховувати ці особливості, щоб ім’я могло відповідати вдалим сторонам і рисам знаку і при цьому могло «згладити гострі кути» в характері.

Імена для хлопчиків по місяцях у 2019 році

Залежно від місяця народження дитини потрібно підібрати їй правильне ім’я. Хаял Алекперов стверджує, що чоловіки, народжені в рік Свині (Кабана) – дуже добрі та щедрі. Їх можна назвати справжніми щасливчиками, особливо якщо йдеться про фінансові питання.

Найпопулярніші сучасні імена для хлопчиків по місяцях в 2019 році це:

Січень – Микола, Аркадій, Анатолій, Максим, Сергій, Євген.

Лютий – Арсеній, Олег, Борис, Тимофій, Кирило, Павло, Роман.

Березень – Микита, Ярослав, Юрій, Матвій, Артем, Антон.

Квітень – Микола, Іван, Лев, Пилип, Захар, Антон, Данило, Володимир.

Травень – Сергій, Віталій, Михайло, Борис, Кирило, Костянтин.

Червень – Михайло, Олексій, Всеволод, Іван, Дмитро.

Липень – Валентин, В’ячеслав, Михайло, Євген, Назар, Григорій, Степан.

Серпень – Родіон, Володимир, Юрій, Іван, Павло, Август, Валерій, Іван, Роман.

Вересень – Євген, Лаврентій, Андрій, Денис, Давид.

Жовтень – Павло, Григорій, Пилип, Олександр, Алан, Микола.

Листопад – Дмитро, Сергій, Тимофій, Олексій, Василь.

Грудень – Єфрем, Мойсей, Максим, Денис, Артем, Едуард.

Але головне, що повинні пам’ятати батьки, вибираючи ім’я своїй дитині, – не варто йти на поводу у моди або намагатися догодити своїм рідним. Прислухайтеся до себе і свого серця. Воно – найкращий порадник!

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Імена для хлопчиків в 2019 році від Хаяла Алекперова

Коли ми даємо дитині ім’я, можемо разом з ним привернути в долю малюка вдалі шанси, фортуну або якийсь талант. Але разом з цим можемо, навпаки, «нагородити» своє чадо багатьма життєвими випробуваннями або рисами характеру, з якими йому доведеться боротися. А тому потрібно враховувати безліч чинників, добираючи ім’я дитині. насамперед – дату її народження, оскільки зодіакальний знак в союзі з ім’ям можуть давати найрізноманітніші результати. І знак за східним гороскопом в цьому плані дуже важливий.

Представники східного знака Кабана всебічно розвинені, а тому можуть відшукати свою «золоту жилу» майже в будь-якій галузі. Одна з головних їхніх якостей – чесність. Вони не стануть обманювати і викручуватися ні в професійній сфері, ні в сімейному житті. Оскільки обман і несправедливість в будь-яких проявах дуже сильно їх зачіпає. Можливо, вся справа в тому, що самі вони дуже довірливі і в спілкуванні з оточуючими схильні ідеалізувати людей. Чоловіки – представники цього знака, як правило, більше уваги звертають на чесноти людей, тоді як на недоліки закривають очі. Все це разом з товариськістю і відкритістю, які їм притаманні, часто призводить до того, що в колі друзів чоловіка-Кабана з’являються заздрісники і недоброзичливці, яких він просто не може розпізнати.

Але якщо говорити про напористість, цілеспрямованість і войовничість духу, то тут чоловікові-кабану є над чим попрацювати. Оскільки в їхньому характері переважає м’якість і відхідливість. Якщо говорити простіше – представники цього знака можуть поступатися там, де варто було б проявити наполегливість.

А тому, вибираючи ім’я для хлопчика, народженого в рік Свині, варто орієнтуватися на імена з сильною, навіть трохи войовничою енергетикою, щоб врівноважити м’якість характеру. Наприклад:

Олександр (з давньогрецької –«захисник»),

Микола (з грецької – «переможець народів»),

Ігор (зі скандинавської – «войовничий»),

Микита (з грецької – «переможець»),

Андрій (з грецької – «хоробрий»),

Антон (з давньоримської – «вступає в бій»),

Арсен (з давньогрецької –«мужній»).

Також вдалими будуть імена, які символізують стійкість, мудрість і проникливість. Наприклад:

Назар (з арабської – «погляд»),

Данило (з єврейської – «Бог мій суддя»),

Тимур (з тюркської – «залізний»),

Петро (з грецької – «скеля»).

Але як би ви не назвали свого сина, головне – любити його і оберігати від усіх бід цього світу. І не ім’я визначає характер людини, а виховання. Любіть і вкладайте в сина правильну енергетику, тоді він виросте справжнім чоловіком.

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