Іраклі Макацарія привітав «Х-фактор» з десятиріччям

Тренер проєкту «Зважені та щасливі»-9 Іраклі Макацарія приїхав на зйомки ювілейного сезону «Х-фактор». Завидний холостяк встиг посидіти у глядацькій залі, послухати талановитих виконавців і вибрати фаворитів. Що ще розповів Іраклі Макацарія – читайте у матеріалі.

«Залюбки хочу привітати Х-фактор з десятиліттям. Це неймовірно круто, і я вважаю, що це той проєкт, який завжди повинен бути. Відкривайте нові таланти і даруйте харизматичних виконавців», – звернувся до команди тренер.

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А ось редакції сайту STB.UA Іраклі зізнався, що на кастингу вже вибрав свого фаворита. Раніше чоловік також стежив за деякими ефірами, адже знає, що майданчик «Х-фактора» – це те місце, де можна розкривати свої таланти.

«Х-фактор – це світовий формат. Я знаю, що сюди приходять люди, які дійсно розуміють, що це та сцена, де можна використати свій шанс», – каже Іраклі.

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