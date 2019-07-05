Музичний конкурс Дитяче Євробачення – 2019 пройде 24 листопада в Глівіце. Стало відомо, з якого саме числа будуть приймати заявки на український Нацвідбір. Залишилося зовсім небагато часу, тому юним музикантам варто поспішити! Детальніше – в матеріалі.

Дитяче Євробачення – 2019 відбудеться 24 листопада в Arena Gliwice. Це один із найбільших сучасних розважальних центрів Польщі. Щоб взяти участь в українському Нацвідборі, потрібно подати заявку з 8 липня по 8 серпня.

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Брати участь в конкурсі можуть сольні виконавці та гурти, які є громадянами України (або проживають в країні). Учаснику конкурсу повинно бути від 9 до 14 років. Заявки слід подавати у Національну суспільну телерадіокомпанію України.

Серед обов’язкових умов для участі у відборі на Дитяче Євробачення від НСТУ є письмове підтвердження того, що конкурсна композиція є оригінальною. Тобто пісня не видавали комерційно і не публікували. Саме це зазначено у положенні, де перелічені вимоги до юних учасників. До речі, щодо образу, то зовнішній вигляд конкурсанта повинен відповідати віку і не бути відвертим.

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