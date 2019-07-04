Овочеві чипси – це смачно і корисно. Чому б не приготувати їх саме зараз?! Учасник «МастерШеф. Професіонали» Юрій Негрич поділився рецептами овочевих чипсів із буряка, кабачків і томатів. Покрокове приготування смачної страви читайте в нашому матеріалі.

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Овочеві чипси з буряка

Буряк дуже корисний – це ні для кого не секрет. Букет вітамінів побалує ваш організм, а смак овочевих чипсів скрасить перегляд фільму або посиденьки у веселій компанії. Смачно, корисно і просто готувати – ну, що ще потрібно для радості? Давайте готувати!

Інгредієнти:

буряк – 5 шт.

рослинна олія

спеції, сіль – за смаком

Приготування:

Наріжте буряк у формі чипсів. Промийте під проточною водою і висушіть. Розігрійте духовку до 165 градусів. Помістіть чипси на деко. Сушіть чіпси у духовці 20 хвилин , потім переверніть їх і потримайте в духовці ще стільки ж часу (можна на хвилин 10 менше).

Овочеві чипси з кабачків

Кабачки настільки корисні, що ви й уявити собі не можете. Ваша шкіра, волосся і зір отримають максимальну кількість підтримки у вигляді бета-каротину, який є у їх складі. А ще вони містять калій, кальцій, залізо, магній. Звісно, що з кабачків теж можна приготувати смачні овочеві чипси.

Інгредієнти:

молодий кабачок (без насіння) – 2 шт.

молоко – 1 ст. л.

яйце – 1 шт.

часник (сушений)

сир (твердий) – тертий дрібно

сухарі

спеції – за смаком

Приготування:

Очистіть кабачки від шкірки і наріжте. Потім додайте спеції за смаком і перемішайте. Візьміть окрему миску і вилийте туди молоко, додайте яйце і збийте. В окремій мисці перемішайте панірувальні сухарі і натріть туди сир. Злийте сік з овочів і підготуйте дево для чіпсів. Дольки кабачків макайте спочатку в яйце, а потім у сирну масу. Викладіть на деко і помістіть в духовку, розігріту до 200 градусів.

Овочеві чипси з томатів

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Для приготування краще використовувати електросушарку. Ці чипси довго готувати, але воно того варте. У томатах є пектинові речовини, вони нормалізують артеріальний тиск і знижують рівень холестерину в крові. Це вам на замітку, щоб часу не шкодували на приготування цієї страви.

Інгредієнти:

свіжі томати – 5 кг (вибирайте тверді томати)

сіль – 2 ч. л.

олія рослинна – 2 ст. л.

спеції (на ваш розсуд) – 2 ч. л.

Приготування:

Наріжте томати рівними кружечками, додайте рослинну олію, сіль і спеції. Перемішайте все. В електросушарці налаштуйте високий режим – 60 °С. Помістіть туди чипси. Коли овочеві чипси з томатів доведені до готовності, змініть режим на нижчий – 35 °С. Залиште на пару годин, щоб закріпити сушку. У процесі переставляйте піддони і міняйте місцями. Тоді чипси вийдуть ідеальними.

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