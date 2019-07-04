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«Червона королева»: яку таємницю дізнається Регіна Збарська?

04.07.2019

У серіалі «Червона королева» глядачі дізнаються історію знаменитої радянської моделі Регіни Збарської. Вона зуміла підкорити столицю моди — Париж, але так і не змогла протистояти владі у своїй країні. Як склалася доля Регіни? Дізнайтеся у 8 серії драми «Червона королева»!

красная королева

Регіна мріє про дітей, але Збарський дає їй зрозуміти, що королева і пелюшки — поняття несумісні. Його слова наносять Регіні страшний удар. І раптом вона отримує анонімне послання, в якому дізнається страшну таємницю про свого чоловіка.

А життя в Будинку моделей продовжується. Едмон Ротшильд не може забути свою красуню-модель та приїжджає по неї. Однак КДБ стежить за Мариною і, дізнавшись про її зустріч із французом, дівчину знову викликають на допит. Чим закінчиться для Марини цей візит?

Video: «Червона королева»: яку таємницю дізнається Регіна Збарська?

Серіал Червона Королева - 8 серія 04.07.2019. Про що сюжет восьмої серії фільму Червона Королева читайте в анонсі

Дивіться неймовірну драму «Червона королева» з понеділка по четвер о 21:00 на телеканалі СТБ!

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