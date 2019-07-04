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Іраклі Макацарія: Холостяк VS тренер

04.07.2019

Найзавидніший холостяк і новий тренер проєкту «Зважені та щасливі»-9 Іраклі Макацарія повертається на СТБ.  Український глядач полюбив чоловіка з моменту його участі у найромантичнішому реаліті країни «Холостяк»-6. Через тривалий час Іраклі бере на себе нову роль — роль тренера і наставника.  Ми пропонуємо фотопідбірку з різницею у чотири роки, де в головних ролях Холостяк і тренер Іраклі Макацарія.

Холостяк

Иракли макацария

Тренер

иракли макацария

Холостяк

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Тренер

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Холостяк

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Тренер

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Холостяк

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Тренер

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Холостяк

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Тренер

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Холостяк

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Тренер

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