Гороскоп на 3 липня 2019 року може допомогти вам розібратися, як провести сьогоднішній день. Що на любовному фронті у Раків і які можливості упускають Терези, розповідають екстрасенси СТБ в гороскопі на сьогодні. Читайте в матеріалі.

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Овен

Овнам найкраще буде сьогодні трохи змінити обстановку. Дозвольте собі собі відпочинок, купите квитки в цікаве місце, де ви зможете зайнятися самопізнанням. Також вам необхідно сьогодні пробачити людину, на яку тримайте образу.

Телець

Тельці, сьогодні ви отримаєте необхідні папери, документи і підписи, через які так переживали останнім часом. Також сьогодні вам потрібно відстоювати справедливість, якщо ви помітили за кимось грішок – не бійтеся про це сказати.

Близнюки

Близнюки, в своїй справі ви досягли стелі і вище розвиватися вже просто нікуди. Придумайте собі складні завдання зовсім в іншому напрямку, щоб не застоюватися на місці.

Рак

Раки, через партнера ви можете втратити велику суму грошей. Але вас об’єднують спільні цілі, згадуйте про це частіше. Навіть якщо зараз у відносинах відстань, то скоро кохана людина приїде до вас або вас чекає спільна поїздка.

Лев

Леви, ви вже брали відпустку цього літа? Якщо ні, то не потрібно на цьому економити, забронюйте сьогодні собі відпустку, яку ви будете ще довго згадувати. Тим більше, в роботі все пасивно і без змін.

Діва

Діви, сьогодні розіб’ються ваші рожеві окуляри. Вам може бути важко прийняти реальність такою, яка вона є. У вас з’явиться відчуття, що ваша мрія не збудеться і взагалі, вона вам здасться дурною. Але це не так, продовжуйте в неї вірити!

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Терези

Терези, сьогодні переглянете свої умови роботи або співпраці. У бізнесі вам потрібен новий контракт на більш вигідних умовах. А на найманій роботі не соромтеся просити вище зарплату або гарне приміщення. Може навіть окремий офіс?

Скорпіон

Скорпіони, якщо у вас творча професія, то сьогодні ваш вихід на сцену або публічний захід запам’ятається надовго. Ви будете сяяти і зірвете оплески. Не бійтеся заявляти про себе, навіть якщо ви просто працівник в офісі – прочитайте доповідь!

Стрілець

Стрільцям потрібно наважуватися на сміливі вчинки. Зав’язуйте вже зі страхами які вас гальмують і якщо хотіли цього літа стрибати з парашутом – то вперед! Це не так страшно, як здається.

Козеріг

Козероги, сьогодні ви можете відчути, що вас хочуть підставити на роботі і зайняти ваше місце. Начальство обов’язково влаштує вам перевірку і знайде порушення, якщо ви вчасно все не виправите. Майте на увазі.

Водолій

Водолії, людина, з якою у вас зараз стосунки може виявитися з сюрпризом. Ви можете дізнатися правду, яка вас шокує, особливо якщо відносини тільки почалися. Можливо, у цієї людини хтось є інший.

Риби

Риби, сьогодні у вас є всі шанси у вас захворіти. Якщо ви відчуваєте слабкість, найкраще взяти лікарняний. Все одно у вас буде амебний стан, коли працювати не цікаво і не хочеться. Хоч звільняйся, чесне слово. Але лікарняний може допомогти.

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