Atlas Weekend — 2019: розклад на 11 липня
Atlas Weekend — 2019 не перестає тішити! 11 липня на головній сцені фестивалю виступлять такі музиканти, як Da Candy, Matoma, Chase & Status та хедлайнери The Chainsmokers. Хто ще дивуватиме глядачів третього дня Atlas Weekend? Читайте детальну програму на 11 липня.
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11 липня на Atlas Weekend — 2019 можна назвати днем електронної музики. Найкращі музиканти жанру зберуться на одній локації, щоб подарувати гостям музичного івенту запальний танцювальний вечір. Da Candy, Matoma, Chase & Status, Ellen Allien, хедлайнери The Chainsmokers — і це далеко не повний список!
Із українських зірок 11 липня глядачі побачать INGRET, KADNAY, PianoRave, SINOPTIK, Mark Devite, КУРГАН & AGREGAT та інших.
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Уже традиційно в слоті з 18:00 до 20:00 на одній зі сцен фестивалю покаже свої перформанси Інародний театр абсурду «Воробушек».
Всього третього дня Atlas Weekend — 2019 працюватиме 10 сцен.
Atlas Weekend — 2019: розклад на 11 липня
Main Stage
- 17:00 — 17:45 Da Candy
- 18:15 — 19:15 Matoma
- 20:00 — 21:00 Chase & Status
- 22:15 — 23:45 The Chainsmokers
West Stage
- 15:30 — 16:00 INGRET
- 16:30 — 17:15 KADNAY
- 17:45 — 18:30 Emika
- 19:00 — 20:00 PianoRave
- 21:00 — 22:30 The Vaccines
East Stage
- 15:30 — 16:00 Станция Мир
- 16:30 — 17:15 SINOPTIK
- 17:45 — 18:30 Тараканы!
- 19:00 — 20:00 Frank Iero
- 21:00 — 22:30 Drowning Pool
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North Stage
- 15:15 — 15:45 Foodji Music
- 16:15 — 16:45 GIGA1
- 17:15 — 18:00 КУРГАН & AGREGAT
- 18:30 — 19:15 SHAHMEN
- 20:00 — 21:00 кАчевники
- 22:00 — 23:30 Everlast
Night Stage (East)
- 23:30 — 00:20 Mark Devite
- 00:20 — 01:10 Leat’eq
- 01:10 — 02:00 Cyborgs
- 01:30 — 01:35 Kondurakiy
- 02:00 — 03:00 Slander
- 03:00 — 04:00 Borgore
- 04:00 — 05:00 Wanna Wake
- 04:30 — 04:35 AWAVES
- 05:00 — 06:00 ba-Blow
Night Stage (Central)
- 22:30 — 23:15 Ksenia Palfy
- 23:15 — 00:00 PESHKA
- 00:00 — 01:00 BlockForm
- 01:00 — 02:00 Koloah
- 02:00 — 04:00 Ellen Allien
- 04:00 — 06:00 Daria Kolosova
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Garden Stage
- 16:00 — 18:00 Supersholokh
- 18:00 — 20:00 ALAN
- 20:00 — 22:00 MASLOV
- 22:00 — 00:00 Sunrise_Groove
- 00:00 — 02:00 MAMAY
- 02:00 — 04:00 Junket
- 04:00 — 06:00 Polygrim
Kurenivka Stage
- 18:00 — 19:00 VOZHD
- 19:00 — 20:00 Sysuev
- 20:00 — 22:00 Chaykofsky
- 22:00 — 00:00 Masha Efy
- 00:00 — 02:00 Vlad Fisun
Burn Stage
- 12:00 — 22:00 Голосування за найкраще графіті у стрит-арт зоні
- 18:00 — 22:00 BURN X NIGHT AMBASSADORS (ALEX PERVUKHIN, FAT 8)
Театр (Central Night Stage)
- 18:00 — 20:00 Інародний театр абсурду «Воробушек»
Музичний фестиваль Atlas Weekend — 2019 пройде з 9 по 14 липня на ВДНГ у Києві. У списку оголошених учасників фестивалю — The Chainsmokers, Black Eyed Peas, Liam Gallagher, A$AP Rocky, Michael Kiwanuka, «Сплин», Netta, Tom Odell, Little Big, The Hardkiss та багато інших. Поспішайте придбати останні квитки на Atlas Weekend — 2019!
Фото: сторінки Atlas Weekend в соціальних мережах