Atlas Weekend — 2019 не перестає тішити! 11 липня на головній сцені фестивалю виступлять такі музиканти, як Da Candy, Matoma, Chase & Status та хедлайнери The Chainsmokers. Хто ще дивуватиме глядачів третього дня Atlas Weekend? Читайте детальну програму на 11 липня.

11 липня на Atlas Weekend — 2019 можна назвати днем електронної музики. Найкращі музиканти жанру зберуться на одній локації, щоб подарувати гостям музичного івенту запальний танцювальний вечір. Da Candy, Matoma, Chase & Status, Ellen Allien, хедлайнери The Chainsmokers — і це далеко не повний список!

Із українських зірок 11 липня глядачі побачать INGRET, KADNAY, PianoRave, SINOPTIK, Mark Devite, КУРГАН & AGREGAT та інших.

Уже традиційно в слоті з 18:00 до 20:00 на одній зі сцен фестивалю покаже свої перформанси Інародний театр абсурду «Воробушек».

Всього третього дня Atlas Weekend — 2019 працюватиме 10 сцен.

Atlas Weekend — 2019: розклад на 11 липня

Main Stage

17:00 — 17:45 Da Candy

18:15 — 19:15 Matoma

20:00 — 21:00 Chase & Status

22:15 — 23:45 The Chainsmokers

West Stage

15:30 — 16:00 INGRET

16:30 — 17:15 KADNAY

17:45 — 18:30 Emika

19:00 — 20:00 PianoRave

21:00 — 22:30 The Vaccines

East Stage

15:30 — 16:00 Станция Мир

16:30 — 17:15 SINOPTIK

17:45 — 18:30 Тараканы!

19:00 — 20:00 Frank Iero

21:00 — 22:30 Drowning Pool

North Stage

15:15 — 15:45 Foodji Music

16:15 — 16:45 GIGA1

17:15 — 18:00 КУРГАН & AGREGAT

18:30 — 19:15 SHAHMEN

20:00 — 21:00 кАчевники

22:00 — 23:30 Everlast

Night Stage (East)

23:30 — 00:20 Mark Devite

00:20 — 01:10 Leat’eq

01:10 — 02:00 Cyborgs

01:30 — 01:35 Kondurakiy

02:00 — 03:00 Slander

03:00 — 04:00 Borgore

04:00 — 05:00 Wanna Wake

04:30 — 04:35 AWAVES

05:00 — 06:00 ba-Blow

Night Stage (Central)

22:30 — 23:15 Ksenia Palfy

23:15 — 00:00 PESHKA

00:00 — 01:00 BlockForm

01:00 — 02:00 Koloah

02:00 — 04:00 Ellen Allien

04:00 — 06:00 Daria Kolosova

Garden Stage

16:00 — 18:00 Supersholokh

18:00 — 20:00 ALAN

20:00 — 22:00 MASLOV

22:00 — 00:00 Sunrise_Groove

00:00 — 02:00 MAMAY

02:00 — 04:00 Junket

04:00 — 06:00 Polygrim

Kurenivka Stage

18:00 — 19:00 VOZHD

19:00 — 20:00 Sysuev

20:00 — 22:00 Chaykofsky

22:00 — 00:00 Masha Efy

00:00 — 02:00 Vlad Fisun

Burn Stage

12:00 — 22:00 Голосування за найкраще графіті у стрит-арт зоні

18:00 — 22:00 BURN X NIGHT AMBASSADORS (ALEX PERVUKHIN, FAT 8)

Театр (Central Night Stage)

18:00 — 20:00 Інародний театр абсурду «Воробушек»

Музичний фестиваль Atlas Weekend — 2019 пройде з 9 по 14 липня на ВДНГ у Києві. У списку оголошених учасників фестивалю — The Chainsmokers, Black Eyed Peas, Liam Gallagher, A$AP Rocky, Michael Kiwanuka, «Сплин», Netta, Tom Odell, Little Big, The Hardkiss та багато інших. Поспішайте придбати останні квитки на Atlas Weekend — 2019!

Фото: сторінки Atlas Weekend в соціальних мережах

