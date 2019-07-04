Олександр Богуцький засудив поведінку президента Федерації велоспорту

Резонанс викликав сюжет програми «Вікна-новини», у якому президент Федерації велоспорту Олександр Башенко запропонував журналістці Олені Луньковій поцілуватися. Перебуваючи напідпитку, чоловік поводив себе нахабно та самовпевнено. Через що виник інцидент та як прокоментував його Президент StarLightMedia, керівник дивізіону «Новини» Олександр Богуцький — читайте у матеріалі.

Нещодавно розгорівся скандал навколо перемоги української велосипедистки на Європейських іграх у Мінську Ганни Соловей. На офіційній сторінці Федерації велоспорту України вирішили вітати не переможницю, а президента федерації. Безумовно, це обурило золоту призерку, адже ніякого відношення до її здобутку чоловік не мав.

Ганна вирішила висловитися у коментарях, мовляв, яку причетність до перемоги має незнайомий їй чоловік. Проте у відповідь отримала шквал погроз і принизливих повідомлень.

«Ти їздиш на моєму велосипеді, у моїй формі та у моєму шлемі. Ти випадково перемогла конкурс і вирішила, що маєш право порушувати умови контракту та відкривати рота. Будеш смердіти – прогонимо, і не згадаєш, як звати», – висловлювався Олександр Башенко.

Журналістка програми «Вікна-новини» Олена Лунькова вирішила особисто поцікавитися у президента Федерації велоспорту, чому він дозволяє собі зайвого у спілкуванні зі спортсменкою. Та тут виник новий конфлікт. Олександр Башенко всіляко доводив журналістці, що конкурс Ганна перемогла випадково, а зараз переможниця паплюжить Україну.

Згодом Олена Лунькова відчула від президента Федерації велоспорту запах алкоголю, та той перекинув всі звинувачення на журналістку: «А ви що, аналізи брали? Я від вас теж відчуваю запах».

В результаті, Олександр Башенко запропонував кореспонденту Олені Луньковій поцілуватися.

Президент StarLightMedia, керівник дивізіону «Новини» Олександр Богуцький прокоментував інцидент, та висловив подяку і підтримку Олені Луньковій за високий професіоналізм:

«Ми засуджуємо поведінку Олександра Башенка, вважаючи це відкритим проявом сексизму. Такі висловлювання про людей з боку посадової та публічної особи неприпустимі в європейській країні. Я вважаю, звільнення Башенка – справа честі для Федерації велоспорту. Висловлюю подяку Олені Луньковій за високий професіоналізм – наші журналісти завжди дотримуються стандартів і об’єктивно висвітлюють події».

Video: Олександр Богуцький засудив поведінку президента Федерації велоспорту Президент Федерації велоспорту Олександр Башенко запропонував журналістці програми Вікна-новини Олені Луньковій поцілуватися. Олександр Богуцький засудив таку поведінку

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