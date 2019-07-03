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Сирники: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

03.07.2019

Сирники смачна і дуже корисна страва. А ще, якщо дитина не любить сир, то солодкі сирники точно будуть їй до душі. Своїм улюбленим рецептом сирників поділився суддя «МастерШеф. Професіонали» Ектор Хіменес-Браво. Покроковий рецепт приготування сирників читайте в матеріалі.

Сырники: пошаговый рецепт

Інгредієнти для сирників:

  • сир 400 г
  • цукор 23 ст. л.
  • ванільний цукор 1 ч. л.
  • яйце 1 шт.
  • борошно 1 ст. л. (просіяти)
  • сметана (20% жирності) 2 ст. л.

Приготування:

  1. Змішуємо сир, цукор, ванільний цукор, яйце і сметану. Добре перемішати до однорідного стану.
  2. У сирну масу додати борошно і ще раз добре перемішати (тісто не повинно бути тугим).
  3. Дати суміші трохи постояти 1520 хв.
  4. Розігріти сковорідку, налити олію.
  5. Потім робимо кульки із сирної маси, притрушуючи борошном.
  6. Викладаємо на сковорідку і смажимо на середньому вогні.

Інгредієнти для соусу з манго:

  • манго 1 шт.
  • ананас 1 шт.
  • цукор

Приготування:

  1. Нарізати шматочки манго і ананаса.
  2. Тушити на сковорідці з додаванням цукру.

Смачного!

Джерело: Instagram hectorjimenezbravo

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