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Сметанне желе: рецепт желе зі сметани від Діми Касапа

03.07.2019

Желе зі сметани — неймовірно ніжний і смачний десерт. Його перевага у тому, що до класичного рецепту ви можете додати будь-які фрукти та солодощі, за вашим бажанням та смаком. Покроковий рецепт сметанного желе від учасника «МастерШеф. Професіонали» Діми Касапа читайте в матеріалі.

jelly with sour cream

Інгредієнти:

  • сметана — 400 г
  • цукор — 100 г
  • пакетик ванільного цукру
  • желатин — 15 г
  • вода — 150 мл

Приготування:

  1. Викласти желатин в миску і залити 100 мл води.
  2. Залишити набухати на час вказаний на упаковці.
  3. Прогріти не доводячи до кипіння і помішуючи повністю розчинити набряклий желатин.
  4. У невелику каструлю висипати цукор і ванільний цукор.
  5. Додати решту води і прогріти на невеликому вогні до повного розчинення цукру.
  6. У готовий сироп додати сметану і ретельно перемішати.
  7. Додати в сметанну масу підготований желатин і знову ретельно перемішати.
  8. Остигле желе розлити по формах і прибрати в холодильник застигати на 4—5 годин.

Смачного!

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