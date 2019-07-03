Сметанне желе: рецепт желе зі сметани від Діми Касапа

Желе зі сметани — неймовірно ніжний і смачний десерт. Його перевага у тому, що до класичного рецепту ви можете додати будь-які фрукти та солодощі, за вашим бажанням та смаком. Покроковий рецепт сметанного желе від учасника «МастерШеф. Професіонали» Діми Касапа читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

сметана — 400 г

цукор — 100 г

пакетик ванільного цукру

желатин — 15 г

вода — 150 мл

Приготування:

Викласти желатин в миску і залити 100 мл води. Залишити набухати на час вказаний на упаковці. Прогріти не доводячи до кипіння і помішуючи повністю розчинити набряклий желатин. У невелику каструлю висипати цукор і ванільний цукор. Додати решту води і прогріти на невеликому вогні до повного розчинення цукру. У готовий сироп додати сметану і ретельно перемішати. Додати в сметанну масу підготований желатин і знову ретельно перемішати. Остигле желе розлити по формах і прибрати в холодильник застигати на 4—5 годин.

Смачного!

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