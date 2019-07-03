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Наталка Денисенко та Андрій Федінчик знялися у пристрасній фотосесії

03.07.2019

Зіркова пара — Наталка Денисенко та Андрій Федінчик — не перестає тішити шанувальників пристрасними знімками. Цього разу зірка костюмованої драми «Кріпосна» і головний актор серіалу «Зоя» знялися в незвичній, але дуже красивій фотосесії. Подробиці —  в матеріалі.

наталка денисенко

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Цього року зірки українського кіно Наталка Денисенко та Андрій Федінчик відсвяткували річницю весілля. Подружня пара в щасливому шлюбі вже два роки. Актори активно діляться особистим життям, чим дуже тішать шанувальників.

І цього разу Наталка й Андрій знялися в незвичній і дуже пристрасній фотосесії. На знімках закохані абсолютно щасливі, вони ніжно обіймаються.

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«Лежу у чоловіка на шиї і мені це дуже подобається. Андрію, ти у мене такий класний! Збиралися на фотосесію і в запланований за місяць день прогноз нам пообіцяв грозовий дощ… А ми отримали неймовірне небо для фото», — в жартівливій манері Наталка підписала знімок.

У соціальних мережах Андрій Федінчик також поділився пристрасними фото. Не повірити у щирість зірок — нереально. Акторів з упевненістю можна назвати прикладом ідеальної подружньої пари.

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Нагадаємо, в костюмованій драмі «Кріпосна» Наталка Денисенко перевтілилася у спокусливу актрису ніжинського театру Ларису Яхонтову. Про долю улюбленої героїні ви дізнаєтеся з 22 липня на телеканалі СТБ!

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