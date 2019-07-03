Манікюр сезону літо-2019: модні тренди

Кожна жінка знає, що найкраща окраса рук – доглянуті нігті. Редакція сайту STB.UA відстежила найсвіжіші тренди і приготувала добірку модного манікюру на літо 2019. Своїми перевагами в манікюрі поділилася суддя «МастерШеф. Професіонали» Єлизавета Глінська. На що варто звернути увагу в дизайні нігтів? Які модні тенденції нас чекають в манікюрі влітку 2019? Дивіться добірку найактуальніших трендів у матеріалі.

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Манікюр літо 2019: втирка і глітер

Кілька прикрашених сяючим декором пальчиків додадуть вашому образу нотку свята, свіжості і тепла. Щоб ваші пальчики були наймоднішими, поєднуйте красиві малюнки з вкрапленнями глітеру або втирки.

Манікюр літо 2019: «котяче око»

Уже кілька років у топових трендах тримається техніка манікюру «котяче око». Варіативність переливань, тонів і відтінків цього манікюру дозволить втілити найнеординарніші рішення.

Манікюр літо 2019: «бите скло»

Ще однією трендової технікою для манікюру літо 2019 стане «бите скло». Щоб техніка виглядала не тільки стильно, а й найбільш виграшно, рекомендуємо наносити на яскраві кольори основного покриття: рожевий, салатовий, індиго, фіолетовий тощо.

Манікюр літо 2019: омбре

Різнобарвний градієнт – від насичених і яскравих кольорів до ніжного тілесного – завжди виглядає інтригуюче і дуже красиво. В тренді манікюру літо 2019 стане омбре на нігтях. Воно буде чудовим доповненням будь-якого образу.

Своїми вподобаннями в манікюрі поділилася суддя «МастерШеф. Професіонали» Єлизавета Глінська. Кондитер зазначила, що за всіма правилами професійні кухарі роблять манікюр без покриття, щоб нічого не потрапило у страви. Але оскільки останнім часом Єлизавета знімалася в «МастерШеф. Професіонали», могла дозволити собі покриття.

До 20 років вибирала різні сміливі кольори, а зараз більш консервативні. Взагалі, я не стежу за трендами і керуюся тільки своєю інтуїцією. Думаю, класика – вічна. Все залежить від обставин і пори року. Навесні і влітку мені подобається класичний френч і щось ніжне: пастель, капучино, світло-рожевий. Червоний манікюр у мене завжди святковий, наприклад, на день народження або романтичну вечерю.

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