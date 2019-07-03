Драма «Червона королева» розповість про життя знаменитої моделі та королеви краси Регіни Збарської. Вона — перша радянська модель, яка стала дуже популярною в Європі. Нею захоплювалися П’єр Карден та Крістіан Діор. Але чому дівчина відмовилася від свого справжнього імені? Чи була вона щаслива?

Регіна розповіла Володимиру про всі складнощі, що їй довелося пережити. Виявляється, чоловік нічого не знав. Але манекенниця так і не змогла його пробачити. Тим часом Лев Збарський не може забути свою королеву і робить Регіні пропозицію руки та серця.

А Марина, здавалося б, знайшла своє щастя. Едмон освідчився красуні в кохані і запропонував залишитися у Франції, покинувши батьківщину. Чим закінчиться їхня романтична історія?

Після тріумфу в Парижі делегація Будинку моделей повертається додому. І дівчат запрошують «на бесіду» в КДБ…

Дивіться неймовірну драму «Червона королева» з понеділка по четвер о 21:00 на телеканалі СТБ!

Video: «Червона королева»: що чекає глядачів у сьомій серії? Серіал Червона Королева - 7 серія 03.07.2019. Про що сюжет сьомої серії фільму Червона Королева читайте в анонсі

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