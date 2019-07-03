Яку зелень можна виростити вдома на підвіконні
Домашні «грядки» – це радість для кожної господині. Редакція STB.UA розповість, які види зелені можна виростити вдома. Це не вимагає особливих турбот, а урожай порадує зовсім скоро. Яку зелень можна виростити вдома на підвіконні, читайте в матеріалі.
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Зелень, яку можна виростити вдома:
- зелена цибуля
- крес-салат
- листовий салат
- петрушка
Як виростити зелену цибулю
- Улюблена домашня рослина господинь. А що? Вона невибаглива, швидко росте і майже на будь-яку страву зійде. Особливо якщо йдеться про літній салат.
- Важливо вибрати правильний посадковий матеріал – цибулю-сівок, цибулю-ріпку.
- Можна садити цибулю на вигонку, в невелику ємність з водою або у ґрунт.
- У ґрунт обов’язково потрібно внести гідрогель, який попередньо необхідно замочити у розчині Гумі.
- Щоб урожай радував вас часто, потрібно садити цибулю регулярно. Кожні два тижні.
- Для посадки використовуйте невеликі пластикові ящики. На дно насипте керамзит, а зверху – ґрунт з гідрогелем. Висаджувати цибулини потрібно близько одна до одної.
Як виростити крес-салат
- Крес-салат скоростиглий. Пройде всього кілька тижнів і ви будете раді кількості вітамінної зелені на вікні. До слова, крес-салат прекрасно росте навіть взимку.
- Регулярно зволожуйте ґрунт. Адже посуху така зелень не любить.
- Сіяти крес-салат потрібно регулярно.
- Температура для пророщування – від +7 °C до +15 °C. Якщо вона буде вищою, то крес-салат рости не буде.
- Урожай збирайте ножицями, рівно зрізуючи листя.
- Для посадки використовуйте шар глинистої землі. Висота – 3 см.
- Насіння треба сіяти по поверхні ґрунту. Потім обережно втисніть його у землю. Потім полийте теплою водою і накрийте ємність папером.
Як виростити листовий салат
Листовий салат просто неможливо обійти увагою. Хоча тут трохи складніше з вирощуванням, ніж, наприклад, з цибулею і крес-салатом. Якщо ви любите соковиту зелень, а ви точно її любите, то вже постарайтеся!
- Необхідно врахувати факт, що листовий салат любить світло, тому необхідне додаткове підсвічування.
- Така зелень гостро реагує на спеку, так ви отримаєте гіркий салат.
- Важливо проріджувати пагони листової зелені. Відстань між сіянцями має бути 2 см.
- Для посадки використовуйте горщик, наповнений ґрунтом. Ґрунт повинен бути для вигонки насіння – легкий, що допоможе росту коренів і не дозволить воді застоятися.
- Для кожної рослини необхідно від 10 до 15 сантиметрів ґрунту в ширину і 20 у глибину.
Як виростити петрушку
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Петрушка володіє просто величезною кількістю вітамінів. Якби дівчата всі про це знали, то їли б її пучками. Є два способи вирощування петрушки вдома. Перший – посів насіння у грунт, другий – вигонка з готових корінців.
- Підготуйте здорові коренеплоди зелені вагою 30–60 г. Подивіться, щоб не було ознак в’янення.
- Зволожте ґрунт у ящику. Також можете використовувати квітковий горщик.
- Саджаючи коренеплоди, прикривайте верхівки ґрунтом.
- Перед посівом замочіть на пару днів насіння. Міняйте воду двічі на добу. За 2–3 години до посіву покладіть їх у слабкий розчин марганцівки.
- Наповніть ящик ґрунтом і полийте гарячою водою.
- Посійте насіння, тільки не більше ніж на півсантиметра.