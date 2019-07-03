Інна Рощина святкує день народження

Сьогодні, 3 липня, свій день народження святкує красива і талановита актриса Інна Рощина. Дівчина зіграла добру і ніжну Орисю у костюмованій драмі «Кріпосна». Редакція сайту STB.UA вітає Інну Рощину зі святом!

Молода актриса сучасного кіно Інна Рощина відзначає день народження!

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Дівчина закохана у свою професію. Тому навіть в прекрасне свято Інна не залишає знімального майданчика:

«Ранок почався о 05:30. Знайомтеся — Люся».

В арсеналі молодої актриси багато цікавих ролей. Інна — справжня творча особистість: вона грає на гітарі, скрипці та фортепіано. Також актриса професійно займається вокалом і навіть пише вірші.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

У костюмованій драмі «Кріпосна» Інна зіграла добру та смиренну дворову Орисю, яка не мріє про свободу, вона приймає долю рабині з гідністю. Раніше актриса розповідала про свою героїню більш детально і навіть поділилася секретами зі зйомок масштабного серіалу.

Редакція сайту STB.UA долучається до привітань і бажає актрисі творчих успіхів!

Нагадаємо, прем’єра другого сезону серіалу на телеканалі СТБ відбудеться одразу після повтору першого, який стартує вже з 22 липня!

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