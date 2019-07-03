Холодна кава: оригінальні рецепти від Шеви Дімарика
03.07.2019
Холодна кава — чудовий освіжаючий напій, який прекрасно підходить для втамування спраги у літню спеку. Учасник «МастерШеф. Професіонали» Шева Дімарик зробив добірку найсмачніших рецептів холодної кави. Більше — у матеріалі.
Топ-5 рецептів холодної кави
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Холодна кава з бананом – простий рецепт
Інгредієнти:
- Охолоджена кава еспресо — 250 мл
- Банан — 1 шт.
- Знежирений йогурт — 250 мл
- Кориця — 1/4 ч. л.
- Какао-порошок — 1/2 ст. л.
Спосіб приготування:
- Зробіть з банана пюре.
- Додайте в бананову суміш йогурт. Все збийте.
- Додайте свіжозаварену каву і ще раз збийте.
- Далі додайте какао та корицю.
Класична кава з льодом – класичний рецепт
Інгредієнти:
- Міцна охолоджена кава — 2 чашки
- Кубики льоду — 1 чашка
- Цукор — за смаком
- Вершки — за смаком
Спосіб приготування:
- Покласти кубики льоду у велику склянку.
- Вилити каву у лід та додати цукор.
- Прикрасити все збитими вершками.
Цитрусова холодна кава – освіжаючий рецепт
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Інгредієнти:
- Свіжозварена кава — 300 мл
- Лимонний сік — 2 ст. л.
- Цукрова пудра — 2 ст. л.
- Лід — за смаком
- Лайм — 1 долька
Спосіб приготування:
- Влийте у банку лимонний сік, додайте пудру, лід та холодну каву.
- Закрийте банку і потрясіть.
- Далі перелийте напій у склянку.
Холодна кава із солоною карамеллю – оригінальний рецепт
Інгредієнти:
- Свіжозварена кава — 250 мл
- Карамельний сироп — 1 ст. л.
- Морська сіль — 1 дрібка
- Лід — за смаком
Спосіб приготування:
- Перелийте каву в банку з кришкою, що закручується.
- Додайте карамельний сироп та сіль.
- Закрийте банку і гарненько потрясіть.
Холодна кава з шоколадним сиропом – рецепт покроковий
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Інгредієнти:
- Свіжозварена кава — 1 чашка
- Будь-яке морозиво — 1 чашка
- Шоколадний сироп — 2 ст.л.
- Збиті вершки — 2 ст.л.
- Лід — за смаком
- Цукор — за смаком
Спосіб приготування:
- У ємність покладіть лід та вилийте каву.
- Злегка охолоджені вершки збийте, трохи підсолодивши цукром.
- Морозиво залийте шоколадним сиропом, але в іншій ємності.
- Далі обережно додайте охолоджену каву.
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