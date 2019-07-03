«Х-фактор»-10: Григорій Решетник задумався про вокальну кар’єру

Григорій Решетник — ведучий романтичного реаліті «Холостяк» — побував на зйомках проєкту «Х-фактор». Разом зі своєю дружиною чоловік привітав вокальне шоу з грандіозним святом — 10-м днем ​​народження. Надихнувшись талановитими учасниками, Григорій натякнув, що готовий спробувати себе у ролі вокаліста. Детальніше в матеріалі!

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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14 вересня глядачів телеканалу СТБ чекає прем’єра легендарного шоу «Х-фактор». Цього року улюблений проєкт відзначає свій 10-й день народження!

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Ведучий романтичного реаліті «Холостяк» Григорій Решетник разом зі своєю дружиною побував на одному з кастингів «Х-фактор»-10. Григорій так надихнувся виступами учасників, що і сам задумався про вокальну кар’єру:

«Сьогодні, побувавши на зйомках «Х-фактора», на мить задумався: а чи не заспівати мені? А потім думаю: це ж псевдонім якийсь потрібен? Може, ви придумаєте, як я можу звучати на естраді?»

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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Виявляється, відомий ведучий — фанат вокального проєкту. Григорій впевнений, що восени 10-й сезон шоу здивує неймовірною кількістю талантів.

«Сьогодні відвідали знімальний майданчик легендарного шоу «Х-фактор». Можу сказати одне: 10-й сезон збере талановитих учасників, буде емоційним та дуже конкурентним», — ділиться Григорій Решетник.

Не пропустіть головний день народження року 14 вересня в ефірі телеканалу СТБ!

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