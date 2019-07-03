Кожна мама ретельно підбирає раціон для своєї дитини, оскільки хоче, щоб її чадо росло щасливим, здоровим, красивим і енергійним. Однак часом самостійно підібрати правильні продукти занадто складно. Продукти харчування, які повинні бути в меню вашої дитини, шукайте в матеріалі.

Щоб ваше чадо росло здоровим і нормально розвивалося, необхідно правильно спланувати його режим і продукти, які дитина обов’язково повинна їсти.

Як часто годувати дитину

Здорова дитина повинна вживати на добу 2500 ккал. Ця норма розподіляється між головними прийомами їжі. Бажано їсти дрібно – приблизно 4 рази на день. Інтервал між прийомами їжі повинен становити до 4 годин. Пам’ятайте, що дитині необхідно їсти по режиму, адже безконтрольний прийом їжі негативно впливає на здоров’я.

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Особливості дитячого меню

Слід враховувати, що з віком змінюється добова кількість їжі. В організації раціонального харчування велике значення має врахування такої кількості їжі, яка відповідала би фізіологічним потребам дітей.

Надмірне збільшення кількості їжі знижує апетит, викликає порушення нормальних функцій органів травлення, в результаті чого засвоєння їжі погіршується. При збільшеній кількості їжі, яку діти отримують переважно в рідкому або напіврідкому вигляді, порушується співвідношення білків, жирів і вуглеводів.

Не менш шкідливо вживання і зменшеної кількості їжі, тому що знижується виділення травних соків і ферментів, що може викликати шлунково-кишкові розлади. З огляду на це, необхідно стежити за тим, щоб дитина отримувала за одне годування таку кількість їжі, яка відповідає її віку і фізіологічним потребам.

Вже з 3 років потрібно переходити з дитячого харчування на звичайне доросле харчування. Ми розпишемо приблизне меню для дитини, щоб ви могли зорієнтуватися, як краще годувати ваше чадо, щоб воно отримувало достатньо поживних речовин.

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Сніданок для дитини

Каша, зварена на нежирному (0,5-2,5%) молоці, можна навпіл з водою. У неї, за бажанням, додаємо сезонні фрукти, ягоди, ложечку домашнього варення. По одному разу в тиждень блюдо можна замінювати омлетом (краще паровим), молочним супом з вермішеллю, кукурудзяними пластівцями без добавок (меду, какао).

Обід для дитини

Овочевий суп плюс м’ясо, риба або птиця. Причому м’ясо (рибу, птицю) краще не використовувати для бульйону, а зварити окремо і додати шматочками у вже готовий пісний суп або представити у вигляді котлет або фрикадельок.

Вечеря для дитини

Остання трапеза складається, як правило, з невеликої котлети і гарніру (рис, гречка, тушковані або свіжі овочі). Якщо білка в цей день було вже багато (наприклад, омлет на сніданок і м’ясо на обід), можна ввечері обійтися овочевим рагу або гречаною кашею з молоком.

В якості перекусів підійдуть молочні продукти, фрукти і печиво на основі дитячого молока.

Збагачуйте раціон своєї дитини овочами і фруктами. Не забувайте, що меню малюка має бути багатим на білок, адже це головний компонент для будови клітин.

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