Заморожений йогурт ‒ прекрасний смаколик, який ідеально смакує у спекотні літні дні. До того ж цей десерт низькокалорійний і дуже простий у приготуванні. Читайте в нашому матеріалі рецепт приготування замороженого йогурту в домашніх умовах від учасника проєкту «МастерШеф. Професіонали» Юрія Негрича.

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Заморожений йогурт в домашних умовах

Складові:

цукор ‒ 150 г

яєчні білки ‒ 55 г

йогурт ‒ 570 г

вода ‒ 60 мл

Спосіб приготування:

Спочатку потрібно приготувати сироп із води і цукру. Коли цукор повністю розчиниться, необхідно варити сироп протягом однієї хвилини. Температура сиропу повинна бути від 110 до 120 °C. Потім білок потрібно збити до утворення міцної піни. Продовжуючи збивати білок на середній швидкості міксера, необхідно влити тонкою цівкою весь сироп, ззбільшити швидкість і збивати масу, поки чаша повністю не охолоне. Далі на мінімальній швидкості міксера влити йогурт і все ретельно перемішати. Отриману масу слід заморозити в морожениці відповідно до інструкції. У різних марок і моделей час заморозки також може бути різним.

Йогурт готовий. Подавати з ягодами, сиропом, шоколадом або варенням.

Смачного!

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