Проєкт «Наречена для тата» пов’язав дві долі воєдино – Юрія Шпильку і Тетяну Сирицю. За словами учасника реаліті, після зустрічі з коханою його життя стало яскравішим, насиченішим, веселим і приємним: «Якщо коротко і про головне, то я зараз у своїй тарілці. Знайшов самого себе». Детальніше читайте в інтерв’ю з Юрієм Шпилькою.

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Таня розповідала, що перед першою зустріччю з вами вона дуже хвилювалася. А як ви почувалися в цей момент?

Того дня я рано встав, відвіз Юрчика до школи і поїхав по квіти. Був цілком спокійним, не хвилювався. Коли приїхав і мене почали наряджати, я трохи нервував. Мені не сподобалося, що штани підкотили (ну, це дрібниці). Потім вже сидів і курив кальян, а хвилювання потроху почало з’являтися. Поруч зі мною сиділа Іра – психолог, вона заспокоювала мене. Казала: «Юро, не хвилюйся, а рахуй до десяти». Було хвилювання, але незначне. Тільки ближче до приїзду Тані тремтіння всередині з’явилося. Я ж не знав тоді, чого очікувати. А раптом приїде дівчина і скаже: «Фу, село». Якби таке почалося, то я навіть не знаю, як би вчинив. Але потім, коли ми зустрілися з Танею і я вручив їй букет, стало набагато легше.

Чи було передчуття того, що цей проєкт подарує вам другу половинку?

Ні, не було такого. Навіть не думав, що «Наречена для тата» переверне моє життя. Коли зустрів Таню, знав одне: наше щастя залежить від нас самих. Проєкт лише допоміг нам познайомитися. Коли йшов на нього, я знав, що йду із серйозними намірами і хочу серйозних стосунків. Те саме подумав і про Таню – що людина приїхала з такими ж мотивами. Просто було відчуття того, що якщо я розраховую на хороше, то у мене все так і буде.

Знімальний процес лякав трохи спочатку? Адже так багато людей поруч задіяно!

Спочатку так. Тому що дуже багато народу, всі незнайомі. Сидять по своїх кутках, як у гуртожитку. Але, коли минуло більше часу, ми звикли один до одного і стало простіше.

Юрію, які яскраві спогади залишилися в пам’яті?

За весь проєкт було багато позитивних емоцій, пов’язаних з Танею і зі знімальною командою, адже ми багато часу провели разом. Дуже добре запам’ятав, як Таня на машині каталася. Як я їздив на байку – це круті емоції. У захваті від такого, мрію про свій мотоцикл. З найекстремальнішого пам’ятаю, як ми стрибали зі скелі.

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Що ви скажете людям, які будуть заповнювати анкету на проєкт «Наречена для тата»?

Якщо ви розумієте, що ваші наміри щирі, то обов’язково зустрінете кохання. Але коли на проєкт йде людина, якій стосунки взагалі не потрібні, то нічого позитивного не буде. Багато хто йде, щоб просто себе показати. Це мені не подобається. А серйозних людей, які хочуть побудувати сім’ю, мало. Вони з тих чи інших причин не мають можливості знайти свою половинку. Може, людина постійно працює або ще щось. Таких я би хотів умовити, підбити на участь у реаліті-шоу «Наречена для тата».

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